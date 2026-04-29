WFV-Pokal: Viererpacker Faß schießt die Stuttgarter Kickers ins Finale

Der FC Holzhausen begann nicht wie ein Außenseiter, der nur auf Schadensbegrenzung bedacht war. Der Verbandsligist suchte früh den Weg nach vorne, hatte durch Tim Steinhilber eine Abschlusschance und profitierte beinahe von einem Missverständnis in der Kickers-Defensive, als Jovan Djermanovic dazwischen ging. Die Stuttgarter Kickers hatten zwar mehr Ballbesitz, mussten sich aber in viele Zweikämpfe einarbeiten. In der 24. Minute nutzte Marlon Faß dann die erste klare Zäsur des Spiels: Nach einer kurz ausgeführten Ecke und Vorarbeit von Christian Mauersberger köpfte er gegen die Laufrichtung des Torhüters zum 0:1 ein.

Holzhausen blieb im Spiel und belohnte sich in der 35. Minute. Nach einer Ecke konnten die Kickers nicht entscheidend klären, Enrico Huss traf zum 1:1 und gab dem Halbfinale seine offene Dramaturgie zurück. Kurz zuvor hatte Felix Dornebusch noch stark reagiert, als Vladan Djermanovic volley abgeschlossen hatte. Die Kickers wirkten in dieser Phase zwar präsenter am Strafraum, fanden aber nicht immer die nötige Genauigkeit. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kippte das Spiel erneut: David Udogu brachte den Ball von rechts in die Mitte, Marlon Faß stand richtig und traf in der 45.+1 Minute zum 1:2.

Nach der Pause wird der Unterschied sichtbar

Mit dem frühen dritten Treffer nach dem Seitenwechsel nahm der Favorit dem FC Holzhausen viel von dessen Hoffnung. Christian Mauersberger bereitete in der 52. Minute erneut vor, Marlon Faß schob flach zum 1:3 ein. Danach kontrollierten die Stuttgarter Kickers die Partie zunehmend. Holzhausen kam durch Tim Steinhilber noch zu einem Abschluss nach einem Freistoß, doch der Regionalligist war dem nächsten Treffer näher. Besonders deutlich wurde das, als Christian Mauersberger nach einem starken Sololauf Melkamu Frauendorf bediente und Julio Leitao Gourgel für den bereits geschlagenen Torhüter klären musste.

Mauersberger serviert, Faß vollendet

In der Schlussphase wurde aus einem Halbfinalsieg ein deutliches Signal. David Tomic traf in der 73. Minute nach weiterer Vorarbeit von Christian Mauersberger volley zum 1:4. Nur zwei Minuten später setzte Marlon Faß den Schlusspunkt und erzielte nach Zuspiel von Christian Mauersberger seinen vierten Treffer des Abends zum 1:5. Damit endete Holzhausens bemerkenswerter Pokallauf im Halbfinale, während die Stuttgarter Kickers ihrer Favoritenrolle doch noch klar gerecht wurden. Das Finale am 23. Mai auf der Waldau gegen die SG Sonnenhof Großaspach bekommt für sie nun eine besondere Note: Es ist ein Endspiel im eigenen Stadion.