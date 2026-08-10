WFV-Pokal: Vier Spiele sind in dieser Woche geplant

Gleich acht Mannschaften kämpfen in dieser Woche um den Einzug ins Achtelfinale im WFV-Pokal. Dabei sind neben Drittligist SG Sonnenhof Großaspach auch die Regionalligisten Stuttgarter Kickers und SGV Heilbronn-Freiberg.
3. Runde
---
Die weiteren Spiele der 3. Runde
Di., 18.08.26 18:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfR Aalen
Di., 18.08.26 18:30 Uhr TSV Berg - SSV Ulm 1846 Fußball
---
Die bisherigen Spiele der 3. Runde
SSV Ehingen-Süd – TSG Balingen 1:3
Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren)
Tore: 0:1 Simon Klostermann (24.), 1:1 Simon Dilger (45.+1), 1:2 Maxim Schmalz (55.), 1:3 Mika Stauss (77.)
SV Ebersbach/Fils – 1. FC Normannia Gmünd 2:9
Schiedsrichter: Felix Rauch - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Daniel Dominkovic (7.), 0:2 Fabian Kianpour (20.), 0:3 Daniel Dominkovic (23. Foulelfmeter), 0:4 Daniel Rapp (31.), 0:5 Luigi Mignano (35.), 1:5 Finn Mainka (53.), 1:6 Luigi Mignano (64.), 1:7 Bleart Dautaj (79.), 1:8 Mike Huras (81.), 2:8 Lars Grünenwald (87.), 2:9 Mike Huras (89.)
SG Bettringen – SV Waldhausen 2:0
Schiedsrichter: Timo Paukner - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Yannic Sigloch (57.), 2:0 Patrick Speier (81.)
Rot: Moritz Dudium (90./SG Bettringen/Foulspiel)
Türkspor Neu-Ulm – FV Ravensburg 0:4
Schiedsrichter: Daniela Kottmann (Altheim) - Zuschauer: 189
Tore: 0:1 Daniele Gabriele (11. Foulelfmeter), 0:2 Simon Schwarz (12.), 0:3 Tim Konrad (87.), 0:4 Yannik Wolff (90.)
FSV Hollenbach – Türkspor Neckarsulm 6:1
Schiedsrichter: Niklas Straßer (Bad Rappenau) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Pascal Sohm (6.), 1:1 Felix Limbach (17.), 2:1 Juan Faßbinder (32.), 3:1 Inas Music (54.), 4:1 Jonas Limbach (56.), 5:1 André-Dennis Croitoru (69.), 6:1 Peter Engelmann (78.)
TSGV Waldstetten – TSV Essingen 6:5 n.E.
Schiedsrichter: Philipp Lehmann (Seitiingen-Oberflacht) - Zuschauer: 450
Tore: 1:0 Tim Schraml (42.), 1:1 Lennart Ruther (48.), 1:2 Janik Wiedmann (121. i.E.), 2:2 Joshua Szenk (121. i.E.), 2:3 Daniel Schelhorn (121. i.E.), 3:3 Patrick Nagler (121. i.E.), 4:3 Luca Pascal Benz (121. i.E.), 4:4 Besnik Koci (121. i.E.), 5:4 Pascal Werba (121. i.E.), 5:5 Yusuf Coban (121. i.E.), 6:5 Max Dudium (121. i.E.)
Gelb-Rot: Tim Schraml (109./TSGV Waldstetten/Foul)
Besondere Vorkommnisse: Jannik Pfänder (TSV Essingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
FC Union Heilbronn – Sportfreunde Schwäbisch Hall 1:3
Schiedsrichter: Sarah Fahrer - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Alexander Aschauer (15.), 0:2 Tony Elie Tella Nounga (31.), 1:2 Mirnis Salija (42.), 1:3 Matti Bunk (85.)
Gelb-Rot: Steven Neupert (17./FC Union Heilbronn/Unsportlichkeit)
VfL Nagold – SG Empfingen 3:2
Schiedsrichter: Jan Streckenbach (Regensburg)
Tore: 1:0 Elias Bürkle (17.), 2:0 Chris Wolfer (53.), 2:1 Philipp Kress (58.), 3:1 Nico Gaiser (75.), 3:2 Dennis Rebmann (78.)
VfB Bösingen – TSV Ehningen 1:3
Schiedsrichter: Alexander Wintermantel (Seitingen-Oberflacht) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Marcel Sigloch (10.), 1:1 Torsten Müller (47.), 1:2 Abdullah Emin Yelek (68.), 1:3 Marcel Sigloch (80.)
Gelb-Rot: Razvan-Adrian Dobricean (90./VfB Bösingen/)
Besondere Vorkommnisse: Egemen Sarikaya (TSV Ehningen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mirko Harter (35.).
SSG Ulm 99 – SV Reinstetten 2:0 n.V.
Schiedsrichter: Julian Kiefer - Zuschauer: 202
Tore: 1:0 Niklas Kraus (104.), 2:0 Nico Guhlke (120.)
Gelb-Rot: Marcel Rau (106./SV Reinstetten/Foul)