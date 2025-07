WFV-Pokal: VfB Friedrichshafen mit klarem 6:0-Sieg gegen Reinstetten

Mit einem deutlichen 6:0-Erfolg beim SV Reinstetten hat der VfB Friedrichshafen die erste Runde des WFV-Pokals souverän überstanden. Die Mannschaft von Trainer Stephan Steinhauser präsentierte sich vor 250 Zuschauern in Reinstetten von Beginn an konzentriert und effektiv. Bereits nach 21 Minuten hatte Dennis Blaser mit einem Doppelpack den Grundstein für den Auswärtssieg gelegt. Es folgten Treffer von Eugen Strom, Joshua Merz, erneut Blaser sowie Kai Kramer in der Nachspielzeit – ein Auftritt, der den Anspruch des VfB unterstreicht, auch in dieser Saison ambitioniert aufzutreten.