WFV-Pokal: Verbandsliga-Aufsteiger nun doch eine Runde weiter

In der 2. Runde verlor Verbandsliga-Aufsteiger TSV Ehningen noch gegen Landesligist VfL Pfullingen, nun gewinnt der Verbandsligist am grünen Tisch und trifft bereits am morgigen Freitag auf Landesligist VfB Bösingen. Auf FuPa gibt es die aktualisierte Übersicht.
3. Runde
Di., 04.08.26 18:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSG Balingen 1:3
Di., 04.08.26 19:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - 1. FC Normannia Gmünd 2:9
Mi., 05.08.26 17:30 Uhr SG Bettringen - SV Waldhausen 2:0
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FV Ravensburg 0:4
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr FSV Hollenbach - Türkspor Neckarsulm 6:1
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSV Essingen 6:5
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FC Union Heilbronn - Sportfreunde Schwäbisch Hall 1:3
Mi., 05.08.26 19:30 Uhr VfL Nagold - SG Empfingen 3:2
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr VfB Bösingen - TSV Ehningen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SSG Ulm 99 - SV Reinstetten
Di., 11.08.26 17:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SG Sonnenhof Großaspach
Di., 11.08.26 18:00 Uhr FC Rottenburg - Stuttgarter Kickers
Di., 11.08.26 18:30 Uhr TSG Backnang - SGV Heilbronn-Freiberg
Mi., 12.08.26 17:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfR Aalen
Mi., 12.08.26 17:30 Uhr FC Holzhausen - SSV Reutlingen
Di., 18.08.26 18:30 Uhr TSV Berg - SSV Ulm 1846 Fußball
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2. Runde
Mi., 29.07.26 18:30 Uhr Stuttgarter Kickers - SV Degerschlacht 14:0
Mi., 29.07.26 19:00 Uhr TSV Ilshofen - FC Union Heilbronn 5:6
Mi., 29.07.26 19:00 Uhr VfB Friedrichshafen - SSV Ulm 1846 Fußball 0:2
Do., 30.07.26 19:00 Uhr SV Reinstetten - FV Olympia Laupheim 3:1
Fr., 31.07.26 18:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - FC Blaubeuren 5:1
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr VfL Pfullingen - TSV Ehningen 0:3
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr BSV 07 Schwenningen - SSV Reutlingen 1:4
Fr., 31.07.26 19:15 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Backnang 1:4
Sa., 01.08.26 10:00 Uhr TSG Balingen II - TSV Berg 1:2
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Sportfreunde Dorfmerkingen 3:1
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SG Schorndorf - VfR Aalen 1:5
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr TSV Weilimdorf II - SV Waldhausen 0:4
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Wangen - Türkspor Neu-Ulm 0:1
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FSV Hollenbach - SKV Rutesheim 3:1
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - Türkspor Neckarsulm 0:3
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SGV Heilbronn-Freiberg 0:8
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSV Köngen - TSV Essingen 1:6
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - Young Boys Reutlingen 4:2
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr VfL Nagold - TSV Oberensingen 4:0
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - FC Rottenburg 0:8
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfB Bösingen 0:2
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Nehren - FC Holzhausen 1:5
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SG Bettringen - FC Esslingen 4:1
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Ebersbach/Fils - Sportfreunde Dorfmerkingen II 5:1
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr GSV Maichingen - 1. FC Normannia Gmünd 0:1
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSGV Waldstetten - SV Fellbach 1:0
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSV Schmiden - SSV Schwäbisch Hall 1:4
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr TSV Riedlingen - TSG Balingen 0:2
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FV Löchgau - SG Sonnenhof Großaspach 0:9
Sa., 01.08.26 18:00 Uhr SSG Ulm 99 - FV Rot-Weiß Weiler 2:1
Sa., 01.08.26 18:00 Uhr TSG Öhringen - Sportfreunde Schwäbisch Hall 0:1
So., 02.08.26 16:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - FV Ravensburg 0:3