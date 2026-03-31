WFV-Pokal: Überspringt der FV Ravensburg die Hürde FC Holzhausen?

Die Rollenverteilung im Viertelfinale des WFV-Pokal am morgigen Mittwoch, 01.04.2026, scheint auf den ersten Blick klar definiert. Um 17 Uhr gastiert der FV Ravensburg, der aktuell den siebten Tabellenplatz in der Oberliga Baden-Württemberg belegt, beim FC Holzhausen. Während die Gastgeber in der Verbandsliga als Tabellenzweiter um den Aufstieg mitspielen, geht es für das Team von Ravensburgs Trainer Rahman Soyudogru darum, die sportliche Ambition im prestigeträchtigen Verbandspokal zu untermauern. Es ist ein Spiel, in dem die emotionale Intensität eines K.-o.-Systems auf die kühle Kalkulation eines Favoriten trifft.

Rückblick auf die Generalprobe in Villingen

Die unmittelbare Vorbereitung auf dieses wichtige Pflichtspiel verlief für den FV Ravensburg ergebnisseitig enttäuschend. In der letzten Partie der Oberliga unterlag man dem FC 08 Villingen knapp mit 0:1. Vor 361 Zuschauern war es Gian-Luca Feißt, der in der 48. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Ravensburg gelang es nicht, die Niederlage abzuwenden.

Die historische Dominanz gegen Holzhausen

Ein Blick in die Statistik der direkten Duelle dürfte den Anhängern des FV Ravensburg Zuversicht geben. In den vergangenen Jahren erwies sich der FC Holzhausen als ein Gegner, gegen den man regelmäßig siegen konnte. Das letzte Aufeinandertreffen in der Oberliga Baden-Württemberg am 2. März 2024 endete mit einem 3:1-Sieg für Ravensburg. Auch in der Saison davor blieben die Ravensburger gegen Holzhausen ungeschlagen: Einem 1:1 im August 2023 gingen zwei Siege im April 2023 (2:1) und September 2022 (2:1) voraus. Diese Serie fortzusetzen, ist das erklärte Ziel für den morgigen Pokalabend.