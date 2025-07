WFV-Pokal: Türkspor Neckarsulm, Göppinger SV und TSG Backnang siegen

So., 27.07.25 13:00 Uhr SV Böblingen - SC Geislingen

So., 27.07.25 15:00 Uhr TASV Hessigheim - FV Löchgau

So., 27.07.25 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TV Oeffingen

So., 27.07.25 15:00 Uhr SG Weinstadt - VfR Heilbronn

So., 27.07.25 16:00 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Neu-Ulm

So., 27.07.25 16:00 Uhr SV Reinstetten - VfB Friedrichshafen

So., 27.07.25 16:30 Uhr VfL Sindelfingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

So., 27.07.25 18:00 Uhr SV Seedorf - TuS Ergenzingen

Di., 29.07.25 19:00 Uhr VfL Nagold - TSV Harthausen/Scher

---

Diese Spiele stehen in der 2. Runde fest

SV Mietingen – SSV Ulm 1846 Fußball 0:3

Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 2417

Tore: 0:1 Elias Löder (36.), 0:2 Elias Löder (45.+3), 0:3 Aleksandar Kahvic (49.)

Sa., 26.07.25 14:00 Uhr GSV Pleidelsheim - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfB Bösingen - FC 07 Albstadt

So., 03.08.25 15:30 Uhr FV Bad Schussenried - FC Blaubeuren

Außerdem in der 2. Runde sind bereits

SGV Freiberg, SV Stuttgarter Kickers, TSG Balingen, VfL Pfullingen, VfL Mühlheim, SV Zimmern, TSV Ehningen, SSV Ehingen-Süd, SV Kressbronn, TSV Eschach, FV Rot-Weiß Weiler.