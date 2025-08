WFV-Pokal: TSV Eschach überrascht und freut sich auf den SSV Ulm

Nach dem am gestrigen Samstag bereits einiges geboten war, standen heute im WFV-Pokal zwei weiteren Partien an. Dort besiegte der Bezirksligist TSV Eschach den Landesligisten TSV 1889 Buch und trifft nun in der 3. Runde auf den Drittligisten SSV Ulm. Außerdem setzt sich der FC Blaubeuren beim FV Bad Schussenried durch.