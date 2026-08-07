WFV-Pokal: TSV Ehningen jubelt und erreicht das Achtelfinale

Am heutigen Freitag wurde die 3. Runde im WFV-Pokal fortgesetzt.
3. Runde
VfB Bösingen – TSV Ehningen 1:3
Schiedsrichter: Alexander Wintermantel (Seitingen-Oberflacht)
Tore: 0:1 Marcel Sigloch (10.), 1:1 Torsten Müller (47.), 1:2 Abdullah Emin Yelek (68.), 1:3 Marcel Sigloch (80.)
Gelb-Rot: Razvan-Adrian Dobricean (90./VfB Bösingen)
Besondere Vorkommnisse: Egemen Sarikaya (TSV Ehningen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mirko Harter (35.).
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Die weiteren Spiele
Di., 11.08.26 17:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SG Sonnenhof Großaspach
Di., 11.08.26 18:00 Uhr FC Rottenburg - Stuttgarter Kickers
Di., 11.08.26 18:30 Uhr TSG Backnang - SGV Heilbronn-Freiberg
Mi., 12.08.26 17:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfR Aalen
Mi., 12.08.26 17:30 Uhr FC Holzhausen - SSV Reutlingen
Di., 18.08.26 18:30 Uhr TSV Berg - SSV Ulm 1846 Fußball
Die bisherigen Spiele
Di., 04.08.26 18:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSG Balingen 1:3
Di., 04.08.26 19:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - 1. FC Normannia Gmünd 2:9
Mi., 05.08.26 17:30 Uhr SG Bettringen - SV Waldhausen 2:0
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FV Ravensburg 0:4
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr FSV Hollenbach - Türkspor Neckarsulm 6:1
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSV Essingen 6:5
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FC Union Heilbronn - Sportfreunde Schwäbisch Hall 1:3
Mi., 05.08.26 19:30 Uhr VfL Nagold - SG Empfingen 3:2
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2. Runde
Mi., 29.07.26 18:30 Uhr Stuttgarter Kickers - SV Degerschlacht 14:0
Mi., 29.07.26 19:00 Uhr TSV Ilshofen - FC Union Heilbronn 5:6
Mi., 29.07.26 19:00 Uhr VfB Friedrichshafen - SSV Ulm 1846 Fußball 0:2
Do., 30.07.26 19:00 Uhr SV Reinstetten - FV Olympia Laupheim 3:1
Fr., 31.07.26 18:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - FC Blaubeuren 5:1
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr VfL Pfullingen - TSV Ehningen 0:3
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr BSV 07 Schwenningen - SSV Reutlingen 1:4
Fr., 31.07.26 19:15 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Backnang 1:4
Sa., 01.08.26 10:00 Uhr TSG Balingen II - TSV Berg 1:2
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Sportfreunde Dorfmerkingen 3:1
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SG Schorndorf - VfR Aalen 1:5
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr TSV Weilimdorf II - SV Waldhausen 0:4
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Wangen - Türkspor Neu-Ulm 0:1
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FSV Hollenbach - SKV Rutesheim 3:1
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - Türkspor Neckarsulm 0:3
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SGV Heilbronn-Freiberg 0:8
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSV Köngen - TSV Essingen 1:6
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - Young Boys Reutlingen 4:2
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr VfL Nagold - TSV Oberensingen 4:0
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - FC Rottenburg 0:8
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfB Bösingen 0:2
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Nehren - FC Holzhausen 1:5
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SG Bettringen - FC Esslingen 4:1
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Ebersbach/Fils - Sportfreunde Dorfmerkingen II 5:1
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr GSV Maichingen - 1. FC Normannia Gmünd 0:1
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSGV Waldstetten - SV Fellbach 1:0
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSV Schmiden - SSV Schwäbisch Hall 1:4
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr TSV Riedlingen - TSG Balingen 0:2
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FV Löchgau - SG Sonnenhof Großaspach 0:9
Sa., 01.08.26 18:00 Uhr SSG Ulm 99 - FV Rot-Weiß Weiler 2:1
Sa., 01.08.26 18:00 Uhr TSG Öhringen - Sportfreunde Schwäbisch Hall 0:1
So., 02.08.26 16:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - FV Ravensburg 0:3