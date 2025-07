WFV-Pokal: SV Mietingen - SSV Ulm 1846 Fußball, Infos zum Vorverkauf

Das Zweitrundenspiel des WFV-Pokals findet am Mittwoch 23. Juli 2025 um 18:00 Uhr im Rodi Sportpark in Mietingen statt.

Bäckerei Vorhauer Mietingen

Landmarkt Denzel

Vereinsheim Mietingen (Mi+Fr ab 17 Uhr, So ab 18)

Sportplatz Mietingen (19.07. ab 15 Uhr, 20.07. von 11-19 Uhr)



Verkaufsstart in Ulm: 15.07. ab 13.00 Uhr am Tickethaus vor dem Haupteingang vom Donaustadion. An den übrigen Tagen können zu den üblichen Öffnungszeiten Tickets im Fanshop am Donaustadion gekauft werden.



Wichtige Info: Es gibt keinen Online-Verkauf für das Spiel. Tickets können ausschließlich an den oben genannten Standorten gekauft werden.

Öffnungszeiten SSV-Fanshop:

Montag: geschlossen

Dienstag: 13.00 – 18.00 Uhr

Mittwoch: 09.00 – 12.00 Uhr

Donnerstag : 13.00 – 18.00 Uhr

Freitag: geschlossen



Die Eintrittspreise sind wie folgt:

- Normal 10,- Euro

- Emäßigt 8,- Euro





Parkplätze für das Spiel



Beim Sportgelände (Alte Mühle 2, 88487 Mietingen) oder an der Mehrzweckhalle (Rinnenwiesen 1, 88487 Mietingen).



Die Partien des WFV-Pokals in der Übersicht



1. Runde (Auszug der Spiele)

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr TSV Riedlingen - FV Ravensburg

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SC Staig - Türkspor Neu-Ulm

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SV Reinstetten - VfB Friedrichshafen

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - FC Srbija Ulm

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr FC Wangen - TSV Berg

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SSG Ulm 99 - FV Biberach/Riß

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SF Hundersingen - TSV 1889 Buch



2. Runde (Auszug der Spiele)

Mi. 23.07. 25 18:00 SV Mietingen - SSV Ulm 1846 Fußball

Sa. 02.08.25 15:30 FV Bad Schussenried - FC Blaubeuren

Sa. 02.08.25 15:30 SSV Ehingen Süd - Sieger Spiel TSV Riedlingen/FV Ravensburg

Sa. 02.08.25 15:30 SV Kressbronn - Sieger Spiel SSG Ulm/Biberach,

Sa. 02.08.25 15:30 TSV Eschach - Sieger Spiel SF Hundersingen/TSV Buch

Sa. 02.08.25 15:30 Sieger Spiel FC Wangen/TSV Berg - Sieger Spiel SV Reinstetten/VfB Friedrichshafen

Sa. 02.08.25 15:30 Sieger Spiel TSV Heimenkirch/TSV Neu-Ulm - Sieger Spiel SC Staig/Türkspor Neu-Ulm

Sa. 02.08.25 15:30 FV Weiler - Sieger Spiel FV Olympia Laupheim/Srbija Ulm



3. Runde (Auszug der Spiele)

Sa. 09.08.25 15:30 Sieger Spiel SV Kressbronn - SSG Ulm/FV Biberach gegen Sieger Spiel SSV Ehingen-Süd - TSV Riedlingen/ FV Ravensburg

Sa. 09.08.25 15:30 Sieger aus Spielen TSV Heimenkirch-TSV Neu-Ulm/ SC Staig-Türkspor-Neu Ulm gegen Sieger aus Spielen FC Wangen-TSV Berg/ SV Reinstetten - VfB Friedrichshafen

Sa. 09.08.25 15:30 Sieger Spiel TSV Eschach - Hundersingen/TSV Buch gegen Sieger Spiel SV Mietingen-SSV Ulm 1846 Fußball

Sa. 09.08.25 15:30 Sieger Spiel FV Weiler- FV Olympia Laupheim/Srbija Ulm gegen Sieger Spiel FV Schussenried - FC Blaubeuren