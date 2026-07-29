 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

WFV-Pokal: Stuttgarter Kickers siegen 14:0, SSV Ulm gewinnt 2:0

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 21:04 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Würt. St. 4

Die 2. Runde des WFV-Pokals wurde am heutigen Mittwochabend mit drei Spielen eröffnet. Dabei setzten sich die Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball und Stuttgarter Kickers durch.

WFV-Pokal 2026/2027

2. Runde - Spiele am Mittwoch

Heute, 18:30 Uhr
Stuttgarter Kickers
Stuttgarter KickersStuttgarter Kickers
SV Degerschlacht
SV DegerschlachtDegerschla.
14
0
Abpfiff

Stuttgarter Kickers – SV Degerschlacht 14:0
Schiedsrichter: Manuel Krieger - Zuschauer: 890
Tore: 1:0 Melkamu Frauendorf (3.), 2:0 David Stojak (15.), 3:0 Yannick Glessing (20.), 4:0 David Stojak (43.), 5:0 Vincent Schwab (47.), 6:0 Dejan Bozic (48.), 7:0 Sebastian Müller (55.), 8:0 Yannick Glessing (64.), 9:0 Maximilian Zaiser (67.), 10:0 Maximilian Zaiser (73.), 11:0 Yannick Glessing (78.), 12:0 Leandro Mendes (80.), 13:0 Maximilian Zaiser (89.), 14:0 Yannick Glessing (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Dejan Bozic (Stuttgarter Kickers) scheitert mit Foulelfmeter (70.).


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Heute, 19:00 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB Friedrichshafen
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm 1846 Fußball
0
2

VfB Friedrichshafen – SSV Ulm 1846 Fußball 0:2
Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach)
Tore: 0:1 Lucas Röser (59.), 0:2 Steffen Meuer (88.)

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Heute, 19:00 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Union Heilbronn
1
1

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2. Runde - Die weiteren Spiele

Do., 30.07.26 19:00 Uhr SV Reinstetten - FV Olympia Laupheim
Fr., 31.07.26 18:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - FC Blaubeuren
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr VfL Pfullingen - TSV Ehningen
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr BSV 07 Schwenningen - SSV Reutlingen
Fr., 31.07.26 19:15 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Backnang
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FSV Hollenbach - SKV Rutesheim
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr TSV Weilimdorf II - SV Waldhausen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SG Schorndorf - VfR Aalen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSV Köngen - TSV Essingen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSGV Waldstetten - SV Fellbach
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr GSV Maichingen - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - Türkspor Neckarsulm
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Ebersbach/Fils - Sportfreunde Dorfmerkingen II
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSV Schmiden - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SG Bettringen - FC Esslingen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Nehren - FC Holzhausen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfB Bösingen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - Young Boys Reutlingen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr VfL Nagold - TSV Oberensingen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSG Balingen II - TSV Berg
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr FC Wangen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSV Riedlingen - TSG Balingen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FV Löchgau - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 01.08.26 18:00 Uhr SSG Ulm 99 - FV Rot-Weiß Weiler
So., 02.08.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - FC Rottenburg
So., 02.08.26 16:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - FV Ravensburg