WFV-Pokal: Stuttgarter Kickers schmeißen SGV Freiberg raus

Es war das erwartet spannende und umkämpfte Viertelfinale. Nach einer Viertelstunde brachte Gal Grobelnik den Regionalliga-Tabellenführer per Elfmeter in Führung. Die Freiberg machten im Anschluss weiter kräftig durch, doch nach einem Abpraller gelang Kicker-Offensivkraft Melkamu Frauendorf (32.) der Ausgleich. Nach einem ersten Durchgang mit leichtem Übergewicht für die Gäste, dreht Per Lockl (66.) mit dem 2:1 das Pokalspiel für die Waldau-Kicker. Es blieb bis zum Schluss ein spannender Pokalfight, mit dem glücklicheren Ende für die Hausherren, die in der Nachspielzeit einen dritten Treffer nachlegten: David Tomic (90.+3.). In der nächsten Runde geht es frür die Kickers dann (vermutlich) am 29. April zum Sieger des Spiels Holzhausen/Ravensburg.