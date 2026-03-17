WFV-Pokal: Stuttgarter Kickers schmeißen SGV Freiberg raus

Im ersten Viertelfinale des württembergischen Verbandspokals standen sich am Abend die beiden formstärksten Teams der Regionalliga Südwest gegenüber: Stuttgarter Kickers - SGV Freiberg. Der Spitzenreiter startete erfolgreich ins Spiel, doch am Ende setzten sich die Hausherren durch.
Es war das erwartet spannende und umkämpfte Viertelfinale. Nach einer Viertelstunde brachte Gal Grobelnik den Regionalliga-Tabellenführer per Elfmeter in Führung. Die Freiberg machten im Anschluss weiter kräftig durch, doch nach einem Abpraller gelang Kicker-Offensivkraft Melkamu Frauendorf (32.) der Ausgleich. Nach einem ersten Durchgang mit leichtem Übergewicht für die Gäste, dreht Per Lockl (66.) mit dem 2:1 das Pokalspiel für die Waldau-Kicker. Es blieb bis zum Schluss ein spannender Pokalfight, mit dem glücklicheren Ende für die Hausherren, die in der Nachspielzeit einen dritten Treffer nachlegten: David Tomic (90.+3.). In der nächsten Runde geht es frür die Kickers dann (vermutlich) am 29. April zum Sieger des Spiels Holzhausen/Ravensburg.
Di., 31.03.26 19:00 Uhr TSV Berg - TSG Backnang
Mi., 01.04.26 17:00 Uhr FC Holzhausen - FV Ravensburg
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SSV Ulm 1846 Fußball
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TSV Berg – 1. FC Normannia Gmünd 7:5 n.E.
Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn) - Zuschauer: 305
Tore: 1:0 Calvin Körner (58. Eigentor), 1:1 Jonathan Merk (68. Eigentor), 1:2 Kelecti Nkem (96.), 2:2 David Hoffmann (109.), 3:2 Hannes Pöschl (121. i.E.), 3:3 Daniel Rapp (121. i.E.), 4:3 Romeo Lindinger (121. i.E.), 5:3 David Hoffmann (121. i.E.), 5:4 Alexander Aschauer (121. i.E.), 6:4 Timo Baier (121. i.E.), 6:5 Tim Grupp (121. i.E.), 7:5 Andre Port (121. i.E.)
Gelb-Rot: Fikret Mert Aras (105./TSV Berg/)
Besondere Vorkommnisse: Nils Staiger (1. FC Normannia Gmünd) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
SG Schorndorf – FV Ravensburg 2:5
Schiedsrichter: Jonas Rosenberger - Zuschauer: 270
Tore: 1:0 Luis Eren Deniz (25.), 2:0 Niklas Rössler (38.), 2:1 Daniele Gabriele (42. Foulelfmeter), 2:2 Marek Bleise (44.), 2:3 Yilmaz Daler (45.+4), 2:4 Felix Schäch (68.), 2:5 Nesreddin Kenniche (79.)
Rot: Kevin Wistuba (36./FV Ravensburg/Notbremse)
FC Holzhausen – TSG Balingen 3:2 n.E.
Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Erind Zogu (10.), 1:1 Amney Moutassime (62.), 2:1 Tim Steinhilber (121. i.E.), 3:1 Oliver Grathwol (121. i.E.), 3:2 Amney Moutassime (121. i.E.)
Rot: Sascha Eisele (25./TSG Balingen/)
TSV Weilimdorf – SV Stuttgarter Kickers 1:2
Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 921
Tore: 0:1 Per Lockl (34.), 0:2 Melkamu Frauendorf (63.), 1:2 Bastian Joas (85.)
SSV Ulm 1846 Fußball – VfL Pfullingen 7:1
Schiedsrichter: Philipp Schlegel - Zuschauer: 2034
Tore: 1:0 Paul-Philipp Besong (30.), 1:1 Philipp Kendel (42.), 2:1 André Becker (51.), 3:1 André Becker (58.), 4:1 Jonas David (71.), 5:1 Dominik Martinovic (80.), 6:1 André Becker (82.), 7:1 Felix Vater (85.)
VfB Bösingen – TSG Backnang 0:2
Schiedsrichter: Lauritz-Philipe Hafner - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Julien Birzer (71.), 0:2 Fabijan Domic (82.)
FV Rot-Weiß Weiler – SGV Freiberg 0:2
Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Marco Kehl-Gómez (42. Foulelfmeter), 0:2 Henrick Selitaj (45.+3)
TSV Bernhausen – SG Sonnenhof Großaspach 0:7
Schiedsrichter: Daniel Fuchs - Zuschauer: 507
Tore: 0:1 Michael Kleinschrodt (31.), 0:2 Fabian Eisele (50.), 0:3 Fabian Eisele (56.), 0:4 Loris Maier (59.), 0:5 Mike Huras (64.), 0:6 Fabian Eisele (85.), 0:7 Luca Damiano Molinari (87.)