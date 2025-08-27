WFV-Pokal: Stolpert der SSV Ulm im Achtelfinale beim Bezirksligisten?

Am heutigen Mittwoch stehen im württembergischen Verbandspokal eine weitere Partie aus dem Achtelfinale an. Dort gastiert Oberligist FV Ravensburg beim Landesliga-Neuling SG Schorndorf. Außerdem sind Drittligist SSV Ulm und Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach in den letzten beiden Partien der 3. Runde gefordert.

TSV Berg – 1. FC Normannia Gmünd 7:5 n.E.

Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn) - Zuschauer: 305

Tore: 1:0 Calvin Körner (58. Eigentor), 1:1 Jonathan Merk (68. Eigentor), 1:2 Kelecti Nkem (96.), 2:2 David Hoffmann (109.), 3:2 Hannes Pöschl (121. i.E.), 3:3 Daniel Rapp (121. i.E.), 4:3 Romeo Lindinger (121. i.E.), 5:3 David Hoffmann (121. i.E.), 5:4 Alexander Aschauer (121. i.E.), 6:4 Timo Baier (121. i.E.), 6:5 Tim Grupp (121. i.E.), 7:5 Andre Port (121. i.E.)

Gelb-Rot: Fikret Mert Aras (105./TSV Berg/)

Mi., 27.08.25 17:15 Uhr SG Schorndorf - FV Ravensburg

Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FC Holzhausen - TSG Balingen

Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg

Mi., 03.09.25 17:15 Uhr Sieger TSV Eschach / SSV Ulm - VfL Pfullingen

Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Bernhausen - Sieger FSV Bietigheim-Biss. / SG Sonnenhof

Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Weilimdorf - SV Stuttgarter Kickers

Mi., 01.10.25 18:30 Uhr VfB Bösingen - TSG Backnang

---

Das waren die anderen Partien aus der 3. Runde

Di., 12.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1

Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FSV Hollenbach - SGV Freiberg 3:4

Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Weilimdorf - Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0

Mi., 13.08.25 17:45 Uhr SV Kressbronn - FV Ravensburg 1:2

Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Berg 1:5

Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Blaubeuren 2:0

Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Oeffingen - TSG Backnang 0:3

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Aalen - SV Stuttgarter Kickers 0:2

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Normannia Gmünd 1:2

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen - SSV Reutlingen 7:6

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Balingen 2:4

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Nagold - FC Holzhausen 0:3

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfB Bösingen - FC Rottenburg 2:1

Mi., 13.08.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - Türkspor Neckarsulm 3:2