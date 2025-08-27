 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

WFV-Pokal: Stolpert der SSV Ulm im Achtelfinale beim Bezirksligisten?

Am heutigen Mittwoch wird die 3. Runde im Verbandspokal abgeschlossen.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1

Am heutigen Mittwoch stehen im württembergischen Verbandspokal eine weitere Partie aus dem Achtelfinale an. Dort gastiert Oberligist FV Ravensburg beim Landesliga-Neuling SG Schorndorf. Außerdem sind Drittligist SSV Ulm und Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach in den letzten beiden Partien der 3. Runde gefordert.

Diese Partien sind aus der 3. Runde noch offen

Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSV Eschach - SSV Ulm 1846 Fußball
Mi., 27.08.25 18:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach

---

Das Achtelfinale

TSV Berg – 1. FC Normannia Gmünd 7:5 n.E.
Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn) - Zuschauer: 305
Tore: 1:0 Calvin Körner (58. Eigentor), 1:1 Jonathan Merk (68. Eigentor), 1:2 Kelecti Nkem (96.), 2:2 David Hoffmann (109.), 3:2 Hannes Pöschl (121. i.E.), 3:3 Daniel Rapp (121. i.E.), 4:3 Romeo Lindinger (121. i.E.), 5:3 David Hoffmann (121. i.E.), 5:4 Alexander Aschauer (121. i.E.), 6:4 Timo Baier (121. i.E.), 6:5 Tim Grupp (121. i.E.), 7:5 Andre Port (121. i.E.)
Gelb-Rot: Fikret Mert Aras (105./TSV Berg/)

Mi., 27.08.25 17:15 Uhr SG Schorndorf - FV Ravensburg

Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FC Holzhausen - TSG Balingen
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr Sieger TSV Eschach / SSV Ulm - VfL Pfullingen
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Bernhausen - Sieger FSV Bietigheim-Biss. / SG Sonnenhof
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Weilimdorf - SV Stuttgarter Kickers
Mi., 01.10.25 18:30 Uhr VfB Bösingen - TSG Backnang

---

Das waren die anderen Partien aus der 3. Runde

Di., 12.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FSV Hollenbach - SGV Freiberg 3:4
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Weilimdorf - Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr SV Kressbronn - FV Ravensburg 1:2
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Berg 1:5
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Blaubeuren 2:0
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Oeffingen - TSG Backnang 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Aalen - SV Stuttgarter Kickers 0:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Normannia Gmünd 1:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen - SSV Reutlingen 7:6
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Balingen 2:4
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Nagold - FC Holzhausen 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfB Bösingen - FC Rottenburg 2:1
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - Türkspor Neckarsulm 3:2

Aufrufe: 027.8.2025, 10:00 Uhr
Timo BabicAutor