WFV-Pokal: Startschuss für die neue Saison fällt beim Bezirksligisten

Am morgigen Dienstag startet die Saison 2026/27 im WFV-Pokal. Das erste Spiel bilden Bezirksligist SGM Unterzeil/Seibranz und Verbandsligist TSV Berg.
1. Runde
Di., 21.07.26 19:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - TSV Berg
Mi., 22.07.26 18:45 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSV Eschach
Do., 23.07.26 19:00 Uhr Sportfreunde Gechingen - SG Empfingen
Do., 23.07.26 19:30 Uhr SV Ebersbach/Fils - 1. FC Heiningen
Fr., 24.07.26 18:00 Uhr SV Seedorf - VfB Bösingen
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr TSV Oberensingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr SGM Oberdischingen/Ersingen - SSG Ulm 99
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr TSV Neu-Ulm - SV Reinstetten
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr TSV Köngen - TSV Weilimdorf
Sa., 25.07.26 11:00 Uhr TSV Weilimdorf II - SC Geislingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Schmiden - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV 1889 Buch - TSG Balingen II
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Blaubeuren - SV Mietingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - SC Türkgücü Ulm
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Wangen - SC 04 Tuttlingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Mengen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Bernhausen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TSV Ilshofen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Bad Boll - GSV Maichingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - ASV Botnang
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TV Oeffingen - FC Union Heilbronn
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SG Bettringen - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TV Echterdingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Fellbach - 1. Göppinger SV
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSV Crailsheim
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SV Germania Bietigheim
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - SKV Rutesheim
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - TSV Ehningen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Dotternhausen - SV Nehren
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Böblingen - FC Rottenburg
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Gaildorf - TSG Öhringen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfR Sulz
Sa., 25.07.26 17:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - TSV Riedlingen
So., 26.07.26 15:00 Uhr SV Gültlingen - VfL Nagold
So., 26.07.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSGV Waldstetten
So., 26.07.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - FV Spfr Neuhausen
So., 26.07.26 15:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Croatia Reutlingen
So., 26.07.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Mühlheim
So., 26.07.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
So., 26.07.26 17:00 Uhr TSG Tübingen - SV Zimmern
Mi., 29.07.26 18:30 Uhr VfR Heilbronn - FSV Hollenbach
2. Runde
Mi., 29.07.26 18:30 Uhr Stuttgarter Kickers - SV Degerschlacht
Mi., 29.07.26 19:00 Uhr VfB Friedrichshafen - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SG Schorndorf - VfR Aalen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FV Löchgau - SG Sonnenhof Großaspach