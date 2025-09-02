WFV-Pokal: SSV Ulm will Landesligisten nicht unterschätzen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am Mittwoch, 03.09.2025, trifft der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball im Achtelfinale des wfv-Pokals auf den VfL Pfullingen. Da Pfullingen das Heimrecht abgegeben hat, findet die Partie im Donaustadion statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Während sich die Spatzen in der 3. Liga aktuell noch schwer tun, konnte man die ersten beiden Spiele im wfv-Pokal souverän und ohne Gegentor gewinnen und in die 4. Runde einziehen. Dort wartet mit dem VfL Pfullingen ein Gegner der bereits unter Beweis gestellt hat als Außenseiter überzeugen zu können. In der 3. Runde traf der Landesligist auf den Oberligist SSV Reutlingen und setzte sich im Elfmeterschießen durch. In der Liga hingegen läuft es auch beim VfL noch nicht rund. Mit zwei Punkten aus vier Spielen belegt man aktuell den 14. Tabellenplatz in der Landesliga 3.

Die Rollen sind auf dem Papier also klar verteilt. Die Spatzen gehen als Favorit ins Spiel und wollen in die nächste Runde einziehen. Trotzdem sollte man den Gegner aus Pfullingen, der nach dem Sieg gegen Reutlingen beflügelt sein dürfte, nicht unterschätzen. Tickets und Faninfos

Tickets für das Spiel gibt es im SSV-Ticketshop und an der Tageskasse.