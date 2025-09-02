WFV-Pokal: SSV Ulm will Landesligisten nicht unterschätzen

Am Mittwoch, 03.09.2025, trifft der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball im Achtelfinale des wfv-Pokals auf den VfL Pfullingen. Da Pfullingen das Heimrecht abgegeben hat, findet die Partie im Donaustadion statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.
Ausgangslage
Während sich die Spatzen in der 3. Liga aktuell noch schwer tun, konnte man die ersten beiden Spiele im wfv-Pokal souverän und ohne Gegentor gewinnen und in die 4. Runde einziehen. Dort wartet mit dem VfL Pfullingen ein Gegner der bereits unter Beweis gestellt hat als Außenseiter überzeugen zu können. In der 3. Runde traf der Landesligist auf den Oberligist SSV Reutlingen und setzte sich im Elfmeterschießen durch. In der Liga hingegen läuft es auch beim VfL noch nicht rund. Mit zwei Punkten aus vier Spielen belegt man aktuell den 14. Tabellenplatz in der Landesliga 3.
Die Rollen sind auf dem Papier also klar verteilt. Die Spatzen gehen als Favorit ins Spiel und wollen in die nächste Runde einziehen. Trotzdem sollte man den Gegner aus Pfullingen, der nach dem Sieg gegen Reutlingen beflügelt sein dürfte, nicht unterschätzen.
Tickets und Faninfos
Tickets für das Spiel gibt es im SSV-Ticketshop und an der Tageskasse.
Weitere Infos
Gespielt wird aber nicht auf dem Sportgelände in Pfullingen, sondern im Donaustadion.
Wie in den Pokalwettbewerben üblich, hätte der Landesligist gegen den SSV ein Heimspiel. Aufgrund der Infrastruktur und von Sicherheitsbedenken der Behörden wurde sich jedoch auf einen Heimrechttausch geeinigt, sodass das Spiel im Donaustadion stattfinden wird.
Geöffnet werden die Gegentribüne und der Block E. Es stehen also Sitz- und Stehplätze zur Verfügung.
Die Preise:Sitzplatz Gegentribüne Vollzahler 15,- EUR Ermäßigt 10,- EUR Stehplatz Block E Vollzahler 10,- EUR Ermäßigt 8,- EUR
Veränderte Ermäßigungs-Regel: Kinder bis einschließlich 6 Jahren sind kostenfrei. Benötigen jedoch trotzdem ein Ticket. Diese sind online buchbar bzw. an der Tageskasse erhältlich. Als „Ermäßigt“ gelten demnach Kinder ab 7 Jahren, Rentner, Studenten bis 27, Azubis sowie Schwerbehinderte GdB >50 %
Fans des VfL Pfullingen wird empfohlen, Tickets für den Block F1 auf der Gegentribüne zu erwerben.
Die Tageskasse sowie das Stadion öffnen 90 Minuten vor Spielbeginn.
Tickets des wfv-Pokalspiels gelten nicht wie bei Ligaspielen als Fahrkarte im DING-Gebiet.