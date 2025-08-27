WFV-Pokal: SSV Ulm vor 1400 Zuschauern souverän, SG Sonnenhof weiter

Am heutigen Mittwoch standen im württembergischen Verbandspokal eine weitere Partie aus dem Achtelfinale an. Beim Landesligisten SG Schorndorf setzte sich Oberligist FV Ravensburg am Ende souverän durch. In der 3. Runde waren Drittligist SSV Ulm und Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach gefordert.
TSV Eschach – SSV Ulm 1846 Fußball 0:4
Schiedsrichter: Alexander Rösch (Bad Wurzach) - Zuschauer: 1400
Tore: 0:1 Marcel Wenig (57.), 0:2 Lucas Röser (70.), 0:3 Dennis Chessa (78. Foulelfmeter), 0:4 Elias Löder (90.)
FSV 08 Bietigheim-Bissingen – SG Sonnenhof Großaspach 0:1
Tore: 0:1 Valentyn Podolsky (41.)
---
TSV Berg – 1. FC Normannia Gmünd 7:5 n.E.
Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn) - Zuschauer: 305
Tore: 1:0 Calvin Körner (58. Eigentor), 1:1 Jonathan Merk (68. Eigentor), 1:2 Kelecti Nkem (96.), 2:2 David Hoffmann (109.), 3:2 Hannes Pöschl (121. i.E.), 3:3 Daniel Rapp (121. i.E.), 4:3 Romeo Lindinger (121. i.E.), 5:3 David Hoffmann (121. i.E.), 5:4 Alexander Aschauer (121. i.E.), 6:4 Timo Baier (121. i.E.), 6:5 Tim Grupp (121. i.E.), 7:5 Andre Port (121. i.E.)
Gelb-Rot: Fikret Mert Aras (105./TSV Berg/)
SG Schorndorf – FV Ravensburg 2:5
Schiedsrichter: Jonas Rosenberger
Tore: 1:0 Luis Eren Deniz (25.), 2:0 Niklas Rössler (38.), 2:1 Daniele Gabriele (42. Foulelfmeter), 2:2 Marek Bleise (44.), 2:3 Yilmaz Daler (45.+4), 2:4 Felix Schäch (68.), 2:5 Nesreddin Kenniche (79.)
Rot: Kevin Wistuba (36./FV Ravensburg/Notbremse)
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FC Holzhausen - TSG Balingen
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg
Mi., 03.09.25 18:30 Uhr SSV Ulm - VfL Pfullingen
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Bernhausen - SG Sonnenhof Großaspach
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Weilimdorf - SV Stuttgarter Kickers
Mi., 01.10.25 18:30 Uhr VfB Bösingen - TSG Backnang
---
Di., 12.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FSV Hollenbach - SGV Freiberg 3:4
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Weilimdorf - Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr SV Kressbronn - FV Ravensburg 1:2
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Berg 1:5
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Blaubeuren 2:0
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Oeffingen - TSG Backnang 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Aalen - SV Stuttgarter Kickers 0:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Normannia Gmünd 1:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen - SSV Reutlingen 7:6
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Balingen 2:4
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Nagold - FC Holzhausen 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfB Bösingen - FC Rottenburg 2:1
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - Türkspor Neckarsulm 3:2