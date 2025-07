WFV-Pokal: SSV Ehingen-Süd empfängt Oberligist FV Ravensburg

Am kommenden Mittwoch steht dem SSV Ehingen-Süd eine anspruchsvolle Aufgabe bevor: In der zweiten Runde des WFV-Pokals trifft der Verbandsligist im heimischen Kirchbierlingen auf den Oberligisten FV Ravensburg. Anstoß der Partie ist um 18 Uhr. Für die Mannschaft von Spielertrainer Kevin Ruiz ist das Aufeinandertreffen mit dem klassenhöheren Gegner nicht nur sportlich reizvoll, sondern auch eine willkommene Standortbestimmung kurz vor dem Saisonstart.





„Wir freuen uns riesig darauf, das Spiel kommt zum perfekten Zeitpunkt“, erklärt Ruiz mit Blick auf das anstehende Pokalduell. „Vor dem Saisonstart noch gegen einen Oberligisten zu spielen, ist gut für uns, um zu sehen, wo wir stehen.“ Bereits 2019 standen sich beide Teams in der ersten Pokalrunde gegenüber – damals unterlag Ehingen-Süd nur knapp mit 0:1. Ruiz erinnert sich: „Ich hab es erst im letzten Training der Mannschaft nochmal gesagt, wie ich mich an das 0:1 erinnere. Das war sehr bitter und unnötig, da Dilger mit einem Chip die Unterlatte traf und noch ein Alutreffer dabei war.“

Leistungsbereitschaft im Testspiel deutlich sichtbar



Seither hat sich vieles verändert. Ehingen-Süd tritt mit einer gewachsenen Mannschaftsstruktur und breiterem Kader an. Besonders das jüngste Testspiel gegen den SSV Neu-Ulm hat beim Trainerteam positive Eindrücke hinterlassen. „Wir sind super drauf, gegen Neu-Ulm haben alle gezeigt, dass die Spieler Bock haben. Wir waren heiß in den Zweikämpfen und der Spielwitz war auch zu sehen“, bilanziert Ruiz. Die Mannschaft sei in der Lage, „an einem guten Tag alle zu schlagen“, wenngleich der Respekt vor dem Gegner gewahrt bleibt: „Wir wissen, dass ein starker Gegner auf uns zukommt.“