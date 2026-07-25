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WFV-Pokal: Spätes Drama in der Verlängerung, ein Verbandsligist fliegt
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser
Am Samstag wurde die 1. Runde im WFV-Pokal fortgesetzt. Auf FuPa gibt es alle Spiele in der Übersicht.
WFV-Pokal - 1. Runde
Die Spiele am Samstag
TSV Weilimdorf II – SC Geislingen 2:1
Schiedsrichter: David Modro - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Zira Yusuf Habila (38.), 2:0 Rilind Ajdini (85.), 2:1 Enrik Ademaj (91.)
Rot: Andreas Moderau (40./TSV Weilimdorf II/)
FSV Friedrichshaller SV – TSV Ilshofen 0:6Schiedsrichter:
Valerio Cauteruccio (Neckarwestheim) - Zuschauer:
50Tore:
0:1 Lukas Lindner (3.), 0:2 Sascha Esau (24.), 0:3 Moritz Lindner (42.), 0:4 Lukas Lindner (49.), 0:5 Maximilian Krieger (80.), 0:6 Lars Fischer (88. Foulelfmeter)
TSV Heimerdingen 1910 – Sportfreunde Schwäbisch Hall 0:2Schiedsrichter:
Jochen Frey - Zuschauer:
100Tore:
0:1 Luis Pfeiffer (25.), 0:2 Alexander Aschauer (45.)
TSV 1889 Buch – TSG Balingen II 0:1Schiedsrichter:
Tobias Keck (Lehr) - Zuschauer:
150Tore:
0:1 Bastian Berger (19.)
FC Blaubeuren – SV Mietingen 2:1Schiedsrichter:
Johannes Röhrig - Zuschauer:
80Tore:
1:0 Szymon Gołuch (6.), 2:0 Kyrylo Yermoshenko (17.), 2:1 Elia Rondinella (49.)
TSV Heimenkirch – SC Türkgücü Ulm 1:3Schiedsrichter:
Kevin Popp - Zuschauer:
104Tore:
0:1 Ismail Demiray (12.), 0:2 Valentin Kirchmann (13. Eigentor), 0:3 Ismethan Agce (35.), 1:3 Markus Hutterer (53.)
FC Wangen – SC 04 Tuttlingen 3:2Schiedsrichter:
Dennis Mehl (Ulm) - Zuschauer:
121Tore:
0:1 Buba Camara (50.), 1:1 Jonas Brüderlin (54.), 2:1 Jonas Brüderlin (56.), 2:2 Buba Camara (57. Foulelfmeter), 3:2 David Wessle (76.)
TSV Ummendorf – Türkspor Neu-Ulm 2:3Schiedsrichter:
Adrian Dobler (Leutkirch) - Zuschauer:
212Tore:
0:1 Maurice Strobel (30.), 1:1 Dario Ehe (36.), 1:2 Johann Ndjongang (45.), 1:3 Eduart Osmani (64.), 2:3 Dario Ehe (65.)
FC Esslingen – TSV Bernhausen 2:0Schiedsrichter:
Jonas Rosenberger - Zuschauer:
100Tore:
1:0 Laurenziu Biemel (3.), 2:0 David Micko (70.)
TSV Bad Boll – GSV Maichingen 0:3Schiedsrichter:
Nicolas Balk - Zuschauer:
100Tore:
0:1 Anton Lendl (16.), 0:2 Anton Lendl (40.), 0:3 Michael Klauß (45.)
SV Waldhausen – ASV Botnang 1:0Schiedsrichter:
Nihat Varlioglu - Zuschauer:
100Tore:
1:0 Tim Eckstein (6.)
SG Bettringen – SV Leonberg/Eltingen 4:1Schiedsrichter:
Vitus Weber - Zuschauer:
67Tore:
1:0 Massimo Sgroia (23.), 2:0 Tim Koffler (45.+2), 3:0 Luca Sigloch (75.), 3:1 Finley Strahl (85.), 4:1 Luca Sigloch (91. Foulelfmeter)
TV Echterdingen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 2:3Schiedsrichter:
Maximilian Jäger - Zuschauer:
150Tore:
1:0 Berke Civelek (11.), 1:1 Giosue Mobilia (24.), 1:2 Jermain Ibrahim (28.), 1:3 Nicola Zahner (43.), 2:3 David Govorušić (60.)
SV Fellbach – 1. Göppinger SV 2:1Schiedsrichter:
Niklas Straßer (Bad Rappenau) - Zuschauer:
300Tore:
0:1 Gabriel Galinec (50.), 1:1 Rafael Terpsiadis (75. Foulelfmeter), 2:1 Mert Ali Icmez (90.+1)
SGM Dettingen/Glems – TSV Ehningen 1:3Schiedsrichter:
Stefan Flaig - Zuschauer:
54Tore:
0:1 Maurice Dreher (58.), 0:2 Luca Fenchel (72.), 0:3 Maurice Dreher (77.), 1:3 Luca Lombardi (90.)
SV Böblingen – FC Rottenburg 1:3Schiedsrichter:
Vincent Schöller - Zuschauer:
100Tore:
0:1 René Hirschka (37.), 1:1 Jamie-Noah Demir (70.), 1:2 Lukas Behr (77.), 1:3 René Hirschka (87.)
BSV 07 Schwenningen – VfR Sulz 2:1Schiedsrichter:
Jean-Marcel Kirigenda (Bisingen) - Zuschauer:
120Tore:
1:0 Larsen Naletilic (50.), 1:1 Moritz Haible (64.), 2:1 David Seiferling (84.)
SG Weinstadt – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 0:4Schiedsrichter:
Nils Temme - Zuschauer:
50Tore:
0:1 Mohamed Baroudi (7.), 0:2 Mustafa Uslu (40.), 0:3 Fabio Carneiro de Carvalho (52.), 0:4 Mirhan Inan (77.)
FSV Waiblingen – SV Germania Bietigheim 4:1Schiedsrichter:
Maxi Jung (Ostfildern) - Zuschauer:
50Tore:
1:0 Niklas Weiß (33.), 2:0 Nunu Pasca (41.), 3:0 Igor Jelic (58.), 3:1 Mehmet Uckan (74.), 4:1 Ali Ferati (87.)
TSV Schmiden – Sport-Union Neckarsulm 4:0Schiedsrichter:
Moritz Hoff - Zuschauer:
80Tore:
1:0 Luis Puppa (4.), 2:0 Michael Buckenberger (45.+3), 3:0 Oliver Bach (52.), 4:0 Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez (81.)
SSV Schwäbisch Hall – TSV Crailsheim 4:1Schiedsrichter:
Nicolas Ott - Zuschauer:
150Tore:
1:0 Selcuk Vural (5.), 2:0 Ali Gökdemir (11.), 3:0 Zarda Serbest Mohammed Mohammed (31.), 3:1 Tim Messner (53.), 4:1 Samuel Denis Obot (88.)
SV Allmersbach – SKV Rutesheim 1:4Schiedsrichter:
Etienne StollsteimerTore:
0:1 Maxim-Maurice Russ (12.), 0:2 Marcel Held (52.), 0:3 Robin Slawig (65.), 0:4 Pascal Maier (73.), 1:4 Julian Weiß (88.)
TSV Gaildorf – TSG Öhringen 1:7Schiedsrichter:
Tobias Schön - Zuschauer:
200Tore:
0:1 Jann Baust (12.), 0:2 Jann Baust (45.), 0:3 Jann Baust (52.), 0:4 Fynn-Luca Dietle (59.), 0:5 Jann Baust (63.), 1:5 Tom Berger (69.), 1:6 Alessandro Cosentino (80. Foulelfmeter), 1:7 Mihail Darii (90.)
TV Oeffingen – FC Union Heilbronn 1:2Schiedsrichter:
Silas Walz - Zuschauer:
50Tore:
0:1 Steven Neupert (7.), 1:1 Leonis Memaj (75.), 1:2 Luciano Gruosso (87. Foulelfmeter)
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SV Dotternhausen – SV Nehren 2:3 n.V.
Schiedsrichter: Alexander Wintermantel (Seitingen-Oberflacht) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Anes Kljajic (11.), 1:1 Samuel Schmid (16.), 1:2 Florian Weiss (53.), 2:2 Anes Kljajic (67.), 2:3 Marco Binder (107.)
Rot: Julian Oberle (103./SV Dotternhausen/)
SG Äpfingen/Baltringen – TSV Riedlingen 1:3
Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Jonas Siefert (23.), 1:1 Niklas Ruf (55.), 1:2 Fabian Ragg (85.), 1:3 Jonas Fischer (90.+1)
FV Rot-Weiß Weiler – FC Mengen 2:1
Schiedsrichter: Muhammed Öztürk (Schemmerhofen) - Zuschauer: 222
Tore: 0:1 Ladislav Varady (20.), 1:1 Pirmin Fink (28. Foulelfmeter), 2:1 Michael Schmid (80.)
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Die bisherigen Ergebnisse
SGM Unterzeil/Seibranz – TSV Berg 0:5
Schiedsrichter: Stefan Henle (Wuchzenhofen) - Zuschauer: 269
Tore: 0:1 Hannes Pöschl (9.), 0:2 Hannes Pöschl (59.), 0:3 Daniel Schachtschneider (65.), 0:4 Hannes Pöschl (84.), 0:5 Hannes Pöschl (86.)
SSV Ehingen-Süd – TSV Eschach 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Alexander Mack - Zuschauer: 222
Tore: 0:1 Max Bröhm (51.), 1:1 Niklas Ströbele (67.), 2:1 Alexander Schrode (119.)
Sportfreunde Gechingen – SG Empfingen 2:5
Schiedsrichter: Nico John (Pforzheim) - Zuschauer: 104
Tore: 1:0 Andrej Schlecht (4. Eigentor), 1:1 Besim Ramadani (11. Eigentor), 2:1 Lenny Zipperle (25.), 2:2 Stefan Mutapcic (46.), 2:3 Pascal Schoch (54.), 2:4 Noah Scheurenbrand (77.), 2:5 Nico Gulde (90.+2)
Gelb-Rot: Metehan Maraslioglu (86./Sportfreunde Gechingen/)
SV Ebersbach/Fils – 1. FC Heiningen 3:1 n.V.
Schiedsrichter: Silas Buth - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Carmelo Trumino (19.), 1:1 Marco Milles (90.+7), 2:1 Paul Zwicker (107.), 3:1 Paul Zwicker (120.+1)
SV Seedorf – VfB Bösingen 0:1
Schiedsrichter: Michael Steimle - Zuschauer: 543
Tore: 0:1 Razvan-Adrian Dobricean (77. Foulelfmeter)
TSV Neu-Ulm – SV Reinstetten 3:4 n.V.
Schiedsrichter: Steve Henriß - Zuschauer: 89
Tore: 0:1 Jannik Keller (2.), 1:1 Christopher Renz (9.), 2:1 Christopher Renz (12.), 2:2 Christopher Henry (38.), 3:2 Adel Ajkunic (88.), 3:3 Timo Gaupp (90.+3), 3:4 Timo Gaupp (95.)
VfR Heilbronn – FSV Hollenbach 3:5 n.E.
Schiedsrichter: John Köber (Dresden) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Julian Erhardt (32.), 1:1 Günter Schmidt (64.), 2:1 Günter Schmidt (74.), 2:2 Joshua Klöpfer (90.+1), 3:2 Tom Marmein (121. i.E.), 3:3 Sebastian Schiek (121. i.E.), 3:4 Jonas Limbach (121. i.E.), 3:5 Arne Schülke (121. i.E.)
Gelb-Rot: Nick Schwarz (90./VfR Heilbronn/wiederholtes Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Juan Faßbinder (FSV Hollenbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sven Burkhardt (121.). Darian Gurley (VfR Heilbronn) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Sebastian Lutz (VfR Heilbronn) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nico Purtscher (121.). Emre Efe (VfR Heilbronn) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
TSV Oberensingen – Calcio Leinfelden-Echterdingen 2:0 n.V.
Schiedsrichter: Felix Günter (Freiberg am Neckar ) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Luca Rakoczy (114.), 2:0 Patrick Werner (117.)
TSV Köngen – TSV Weilimdorf 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Tobias Rollnik (Gerlingen) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Riccardo Scarcelli (35.), 1:1 Yannik Kögler (47. Foulelfmeter), 2:1 Simon Prinz (107.)
Gelb-Rot: Yannik Kögler (80./TSV Köngen/Witz des Tages)
SGM Oberdischingen/Ersingen – SSG Ulm 99 1:6
Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Philipp Strobel (25. Foulelfmeter), 0:2 Linus Nadalutti (26.), 0:3 Niklas Kraus (27.), 0:4 Linus Nadalutti (28.), 0:5 Philipp Buschow (49.), 0:6 Björn Haußer (58.), 1:6 André Demartin (61.)
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Die Spiele am Sonntag
So., 26.07.26 15:00 Uhr SV Gültlingen - VfL Nagold
So., 26.07.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Mühlheim
So., 26.07.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - FV Spfr Neuhausen
So., 26.07.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
So., 26.07.26 15:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Croatia Reutlingen
So., 26.07.26 16:00 Uhr 1. FC Eislingen - TSGV Waldstetten
So., 26.07.26 17:00 Uhr TSG Tübingen - SV Zimmern