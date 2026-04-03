WFV-Pokal: SG bei TSG am 14.4., Kickers in Holzhausen am 29.4.

Die Entscheidung im WFV-Pokal rückt näher. Die Termine für die Halbfinalbegegnungen wurden nun offiziell festgelegt. Fußballfans in Württemberg dürfen sich im April auf zwei packende Duelle freuen, in denen die Entscheidung über den Einzug in das Endspiel fällt. In zwei unterschiedlichen Stadien und zu verschiedenen Anstoßzeiten wird ermittelt, welche Mannschaften den Traum vom Titel weiterträumen dürfen.
Derby-Abend unter dem Flutlicht der Etzwiesen
Am Dienstag, 14. April 2026, kommt es zum ersten großen Showdown. In den Etzwiesen empfängt der Oberligist TSG Backnang die SG Sonnenhof Großaspach. Diese Begegnung verspricht eine ganz besondere Atmosphäre, da sie als Derby unter Flutlicht ausgetragen wird. Wenn um 19 Uhr der Anpfiff ertönt, trifft die TSG Backnang auf einen Gegner aus der Regionalliga. Die Rollenverteilung scheint auf dem Papier durch die Klassenzugehörigkeit vorgegeben, doch die emotionale Komponente eines Nachbarschaftsduells verleiht diesem Halbfinale eine zusätzliche Dimension. Die Fans blicken gespannt auf diesen Dienstagabend, an dem die Scheinwerfer über den Etzwiesen eine würdige Kulisse für dieses bedeutende Spiel schaffen werden.
Stuttgarter Kickers reisen zum Favoritenschreck nach Holzhausen
Rund zwei Wochen nach dem ersten Halbfinale folgt das zweite Duell um das Ticket für das Endspiel. Am Mittwoch, 29. April 2026, empfängt der Verbandsligist FC Holzhausen die Stuttgarter Kickers. Die Partie wird bereits um 17:30 Uhr angepfiffen. Der FC Holzhausen hat sich in dieser Pokalsaison bereits den Ruf als Favoritenschreck erarbeitet. Als Vertreter der Verbandsliga steht das Team vor der großen Herausforderung, einen weiteren namhaften Gegner aus dem Wettbewerb zu werfen. Mit den Stuttgarter Kickers wartet ein gestandener Regionalligist, der seiner Favoritenrolle am späten Mittwochnachmittag gerecht werden möchte. Der Kontrast zwischen dem kleinen Verein aus der Verbandsliga und dem Traditionsclub bildet den Kern der Spannung für dieses Halbfinale.