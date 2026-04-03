WFV-Pokal: SG bei TSG am 14.4., Kickers in Holzhausen am 29.4. Die Termine für die Halbfinalspiele im WFV-Pokal stehen fest. von red · 03.04.2026, 19:45 Uhr · 0 Leser

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Die Entscheidung im WFV-Pokal rückt näher. Die Termine für die Halbfinalbegegnungen wurden nun offiziell festgelegt. Fußballfans in Württemberg dürfen sich im April auf zwei packende Duelle freuen, in denen die Entscheidung über den Einzug in das Endspiel fällt. In zwei unterschiedlichen Stadien und zu verschiedenen Anstoßzeiten wird ermittelt, welche Mannschaften den Traum vom Titel weiterträumen dürfen.

Derby-Abend unter dem Flutlicht der Etzwiesen Am Dienstag, 14. April 2026, kommt es zum ersten großen Showdown. In den Etzwiesen empfängt der Oberligist TSG Backnang die SG Sonnenhof Großaspach. Diese Begegnung verspricht eine ganz besondere Atmosphäre, da sie als Derby unter Flutlicht ausgetragen wird. Wenn um 19 Uhr der Anpfiff ertönt, trifft die TSG Backnang auf einen Gegner aus der Regionalliga. Die Rollenverteilung scheint auf dem Papier durch die Klassenzugehörigkeit vorgegeben, doch die emotionale Komponente eines Nachbarschaftsduells verleiht diesem Halbfinale eine zusätzliche Dimension. Die Fans blicken gespannt auf diesen Dienstagabend, an dem die Scheinwerfer über den Etzwiesen eine würdige Kulisse für dieses bedeutende Spiel schaffen werden.