WFV-Pokal: Regionalliga-Spitzenreiter tritt beim Landesligisten an

Nur noch zwei Partien aus dem Achtelfinale stehen aus und beide gehen in dieser Woche über die Bühne. Mit dabei sind die Regionalligisten SGV Freiberg und SG Sonnenhof Großaspach.
TSV Berg – 1. FC Normannia Gmünd 7:5 n.E.
Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn) - Zuschauer: 305
Tore: 1:0 Calvin Körner (58. Eigentor), 1:1 Jonathan Merk (68. Eigentor), 1:2 Kelecti Nkem (96.), 2:2 David Hoffmann (109.), 3:2 Hannes Pöschl (121. i.E.), 3:3 Daniel Rapp (121. i.E.), 4:3 Romeo Lindinger (121. i.E.), 5:3 David Hoffmann (121. i.E.), 5:4 Alexander Aschauer (121. i.E.), 6:4 Timo Baier (121. i.E.), 6:5 Tim Grupp (121. i.E.), 7:5 Andre Port (121. i.E.)
Gelb-Rot: Fikret Mert Aras (105./TSV Berg/)
Besondere Vorkommnisse: Nils Staiger (1. FC Normannia Gmünd) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
SG Schorndorf – FV Ravensburg 2:5
Schiedsrichter: Jonas Rosenberger - Zuschauer: 270
Tore: 1:0 Luis Eren Deniz (25.), 2:0 Niklas Rössler (38.), 2:1 Daniele Gabriele (42. Foulelfmeter), 2:2 Marek Bleise (44.), 2:3 Yilmaz Daler (45.+4), 2:4 Felix Schäch (68.), 2:5 Nesreddin Kenniche (79.)
Rot: Kevin Wistuba (36./FV Ravensburg/Notbremse)
TSV Eschach – SSV Ulm 1846 Fußball 0:4
Schiedsrichter: Alexander Rösch (Bad Wurzach) - Zuschauer: 1400
Tore: 0:1 Marcel Wenig (57.), 0:2 Lucas Röser (70.), 0:3 Dennis Chessa (79. Foulelfmeter), 0:4 Elias Löder (90.)
FSV 08 Bietigheim-Bissingen – SG Sonnenhof Großaspach 0:1
Schiedsrichter: Daniel Leyhr (Reutlingen) - Zuschauer: 602
Tore: 0:1 Valentyn Podolsky (41.)
FC Holzhausen – TSG Balingen 3:2 n.E.
Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Erind Zogu (10.), 1:1 Amney Moutassime (62.), 2:1 Tim Steinhilber (121. i.E.), 3:1 Oliver Grathwol (121. i.E.), 3:2 Amney Moutassime (121. i.E.)
Rot: Sascha Eisele (25./TSG Balingen/)
TSV Weilimdorf – SV Stuttgarter Kickers 1:2
Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 921
Tore: 0:1 Per Lockl (34.), 0:2 Melkamu Frauendorf (63.), 1:2 Bastian Joas (85.)
SSV Ulm 1846 Fußball – VfL Pfullingen 7:1
Schiedsrichter: Philipp Schlegel - Zuschauer: 2034
Tore: 1:0 Paul-Philipp Besong (30.), 1:1 Philipp Kendel (42.), 2:1 André Becker (51.), 3:1 André Becker (58.), 4:1 Jonas David (71.), 5:1 Dominik Martinovic (80.), 6:1 André Becker (82.), 7:1 Felix Vater (85.)
VfB Bösingen – TSG Backnang 0:2
Schiedsrichter: Lauritz-Philipe Hafner
Tore: 0:1 Julien Birzer (71.), 0:2 Fabijan Domic (82.)
---
Di., 14.10.25 18:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - SG Sonnenhof Großaspach