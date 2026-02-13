WFV-Pokal: Regionalliga-Kracher & Ulm beim Dorfklub

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am heutigen Freitag wurden die Paarungen für das Viertelfinale im WFV-Pokal ausgelost. Dabei wurden spannende Duelle aus dem Lostopf gezogen:

LIVETICKER

- 14.25 Uhr - Die vier klassenhöchsten Teams messen sich im direkten Duell, außerdem treffen die beiden Oberligisten jeweils auswärts auf ein Verbandslliga-Spitzenteam.

- 14.19 Uhr - Damit ist klar, die letzte Paarung lautet: TSV Berg - TSG Backnang.

- 14.18 Uhr - Der nächste Hammer: SG Sonnenhof Großaspach - SSV Ulm.

- 14.17 Uhr - Weiter geht es mit: FC Holzhausen - FV Ravensburg - ebenso ein spannender Vergleich.

- 14.16 Uhr - Die erste Paarung lautet: Stuttgarter Kickers - SGV Freiberg. Direkt ein Regionalliga-Kracher!

- 14.15 Uhr - Die Ziehung beginnt.

- 14.10 Uhr - Die Auslosung rückt näher: WFV-Präsident Matthias Schöck bereitet die Kugeln vor.

- 14.08 Uhr - Geplant sind die Duelle aus dem Viertelfinale für den 1. April, das Halbfinale soll am 29. April stattfinden.

- 14.07 Uhr - Für Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach gab es im Sinne eines "Pokal-Tausches" die kleine Dublette. Der Dorfklub nahm den Mini-Pokal durch Torhüter Maximilian Reule und den sportlichen Leiter Julian Schieber entgegen.

- 14.05 Uhr - Im Moment läuft die Begrüßung durch die anwesenden WFV-Vertreter.

- 13.58 Uhr - Die Spannung steigt langsam: Wer trifft auf Drittligist Ulm? Wer bekommt es mit Titelverteidiger Großaspach zu tun? Auf wen trifft Regionalliga-Primus Freiberg?

- 13.55 Uhr - Abgesehen von Regionalligist TSG Balingen sind in dieser Saison vier der fünf klassenhöchsten Teams noch dabei: Drittligist SSV Ulm sowie die Regionalliga-Teams Großaspach, Freiberg und die Stuttgarter Kickers.

- 13.52 Uhr - Die Vertreter der Vereine, des Verbands und der Presse sind soeben gesammelt mit einem Zug angekommen.

- 13.50 Uhr - In rund zehn Minuten geht es los. Die Kugeln werden DB Werk Stuttgart Stadtpark gezogen.

Die Auslosung der nächsten Runde im WFV-Pokal soll nach Angaben des Verbands heute um 14 Uhr beginnen.

FuPa hält dich hier auf dem Laufenden.

Das war das Achtelfinale

TSV Berg – 1. FC Normannia Gmünd 7:5 n.E.

Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn) - Zuschauer: 305

Tore: 1:0 Calvin Körner (58. Eigentor), 1:1 Jonathan Merk (68. Eigentor), 1:2 Kelecti Nkem (96.), 2:2 David Hoffmann (109.), 3:2 Hannes Pöschl (121. i.E.), 3:3 Daniel Rapp (121. i.E.), 4:3 Romeo Lindinger (121. i.E.), 5:3 David Hoffmann (121. i.E.), 5:4 Alexander Aschauer (121. i.E.), 6:4 Timo Baier (121. i.E.), 6:5 Tim Grupp (121. i.E.), 7:5 Andre Port (121. i.E.)

Gelb-Rot: Fikret Mert Aras (105./TSV Berg/)

Besondere Vorkommnisse: Nils Staiger (1. FC Normannia Gmünd) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).



SG Schorndorf – FV Ravensburg 2:5

Schiedsrichter: Jonas Rosenberger - Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Luis Eren Deniz (25.), 2:0 Niklas Rössler (38.), 2:1 Daniele Gabriele (42. Foulelfmeter), 2:2 Marek Bleise (44.), 2:3 Yilmaz Daler (45.+4), 2:4 Felix Schäch (68.), 2:5 Nesreddin Kenniche (79.)

Rot: Kevin Wistuba (36./FV Ravensburg/Notbremse)



FC Holzhausen – TSG Balingen 3:2 n.E.

Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht) - Zuschauer: 1000

Tore: 1:0 Erind Zogu (10.), 1:1 Amney Moutassime (62.), 2:1 Tim Steinhilber (121. i.E.), 3:1 Oliver Grathwol (121. i.E.), 3:2 Amney Moutassime (121. i.E.)

Rot: Sascha Eisele (25./TSG Balingen/)



TSV Weilimdorf – SV Stuttgarter Kickers 1:2

Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 921

Tore: 0:1 Per Lockl (34.), 0:2 Melkamu Frauendorf (63.), 1:2 Bastian Joas (85.)



SSV Ulm 1846 Fußball – VfL Pfullingen 7:1

Schiedsrichter: Philipp Schlegel - Zuschauer: 2034

Tore: 1:0 Paul-Philipp Besong (30.), 1:1 Philipp Kendel (42.), 2:1 André Becker (51.), 3:1 André Becker (58.), 4:1 Jonas David (71.), 5:1 Dominik Martinovic (80.), 6:1 André Becker (82.), 7:1 Felix Vater (85.)



VfB Bösingen – TSG Backnang 0:2

Schiedsrichter: Lauritz-Philipe Hafner - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Julien Birzer (71.), 0:2 Fabijan Domic (82.)



FV Rot-Weiß Weiler – SGV Freiberg 0:2

Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Marco Kehl-Gómez (42. Foulelfmeter), 0:2 Henrick Selitaj (45.+3)



TSV Bernhausen – SG Sonnenhof Großaspach 0:7

Schiedsrichter: Daniel Fuchs - Zuschauer: 507

Tore: 0:1 Michael Kleinschrodt (31.), 0:2 Fabian Eisele (50.), 0:3 Fabian Eisele (56.), 0:4 Loris Maier (59.), 0:5 Mike Huras (64.), 0:6 Fabian Eisele (85.), 0:7 Luca Damiano Molinari (87.)