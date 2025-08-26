WFV-Pokal: Oberligist fliegt im Elfmeterschießen raus

Im württembergischen Verbandspokal sind nur noch wenige Teams im Rennen. Die letzten beiden Partien aus der 3. Runde gehen am morgigen Mittwoch über die Bühne, doch bereits am heutigen Dienstag startete das Achtelfinale. Im ersten Duell aus dem Achtelfinale gastierte Oberligist Normannia Gmünd bei Verbandsliga-Spitzenteam TSV Berg.
Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSV Eschach - SSV Ulm 1846 Fußball
Mi., 27.08.25 18:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach
---
TSV Berg – 1. FC Normannia Gmünd 7:5 n.E.
Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn)
Tore: 1:0 (58. Eigentor), 1:1 (68. Eigentor), 1:2 Kelecti Nkem (96.), 2:2 David Hoffmann (109.), 3:2 Hannes Pöschl (121. i.E.), 3:3 Daniel Rapp (121. i.E.), 4:3 Romeo Lindinger (121. i.E.), 5:3 David Hoffmann (121. i.E.), 5:4 Alexander Aschauer (121. i.E.), 6:4 Timo Baier (121. i.E.), 6:5 Tim Grupp (121. i.E.), 7:5 Andre Port (121. i.E.)
Gelb-Rot: Fikret Mert Aras (105./TSV Berg/)
Mi., 27.08.25 17:15 Uhr SG Schorndorf - FV Ravensburg
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FC Holzhausen - TSG Balingen
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr Sieger TSV Eschach / SSV Ulm - VfL Pfullingen
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Bernhausen - Sieger FSV Bietigheim-Biss. / SG Sonnenhof
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Weilimdorf - SV Stuttgarter Kickers
Mi., 01.10.25 18:30 Uhr VfB Bösingen - TSG Backnang
---
Di., 12.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FSV Hollenbach - SGV Freiberg 3:4
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Weilimdorf - Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr SV Kressbronn - FV Ravensburg 1:2
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Berg 1:5
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Blaubeuren 2:0
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Oeffingen - TSG Backnang 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Aalen - SV Stuttgarter Kickers 0:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Normannia Gmünd 1:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen - SSV Reutlingen 7:6
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Balingen 2:4
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Nagold - FC Holzhausen 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfB Bösingen - FC Rottenburg 2:1
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - Türkspor Neckarsulm 3:2