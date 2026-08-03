WFV-Pokal: Nur noch sechs Verbandsligisten im Rennen

In dieser Woche startete die 3. Runde im WFV-Pokal Nun sind acht weitere Mannschaften rausgeflogen. FuPa wirft den Blick auf alle Partien mit Verbandsliga-Beteiligung aus der 2. Runde.
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In der 1. Runde gegen den SV Fellbach ausgeschieden.
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In der 1. Runde gegen den TSV Oberensingen ausgeschieden.
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