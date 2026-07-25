 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

WFV-Pokal: Mittagsspiele enden ohne Verlängerung, Verbandsligist raus

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Würt. St. 4

Am Samstag wurde die 1. Runde im WFV-Pokal fortgesetzt. Auf FuPa gibt es alle Spiele in der Übersicht.

WFV-Pokal - 1. Runde

Die Spiele am Samstag

Heute, 11:00 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf II
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
2
1
Abpfiff

TSV Weilimdorf II – SC Geislingen 2:1
Schiedsrichter: David Modro - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Zira Yusuf Habila (38.), 2:0 Rilind Ajdini (85.), 2:1 Enrik Ademaj (91.)
Rot: Andreas Moderau (40./TSV Weilimdorf II/)

Heute, 15:30 Uhr
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
0
6
Abpfiff


FSV Friedrichshaller SV – TSV Ilshofen 0:6
Schiedsrichter: Valerio Cauteruccio (Neckarwestheim) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Lukas Lindner (3.), 0:2 Sascha Esau (24.), 0:3 Moritz Lindner (42.), 0:4 Lukas Lindner (49.), 0:5 Maximilian Krieger (80.), 0:6 Lars Fischer (88. Foulelfmeter)

Heute, 15:30 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSportfreunde Schwäbisch Hall
0
2
Abpfiff


TSV Heimerdingen 1910 – Sportfreunde Schwäbisch Hall 0:2
Schiedsrichter: Jochen Frey - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Luis Pfeiffer (25.), 0:2 Alexander Aschauer (45.)

Heute, 15:30 Uhr
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
0
1
Abpfiff
+Video


TSV 1889 Buch – TSG Balingen II 0:1
Schiedsrichter: Tobias Keck (Lehr) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Bastian Berger (19.)

Heute, 15:30 Uhr
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
2
1
Abpfiff


FC Blaubeuren – SV Mietingen 2:1
Schiedsrichter: Johannes Röhrig - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Szymon Gołuch (6.), 2:0 Kyrylo Yermoshenko (17.), 2:1 Elia Rondinella (49.)

Heute, 15:30 Uhr
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
SC Türkgücü Ulm
SC Türkgücü UlmTürkgücü Ulm
1
3
Abpfiff


TSV Heimenkirch – SC Türkgücü Ulm 1:3
Schiedsrichter: Kevin Popp - Zuschauer: 104
Tore: 0:1 Ismail Demiray (12.), 0:2 Valentin Kirchmann (13. Eigentor), 0:3 Ismethan Agce (35.), 1:3 Markus Hutterer (53.)

Heute, 15:30 Uhr
FC Wangen
FC WangenWangen
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
3
2
Abpfiff


FC Wangen – SC 04 Tuttlingen 3:2
Schiedsrichter: Dennis Mehl (Ulm) - Zuschauer: 121
Tore: 0:1 Buba Camara (50.), 1:1 Jonas Brüderlin (54.), 2:1 Jonas Brüderlin (56.), 2:2 Buba Camara (57. Foulelfmeter), 3:2 David Wessle (76.)

Heute, 15:30 Uhr
TSV Ummendorf
TSV UmmendorfUmmendorf
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
2
3
Abpfiff


TSV Ummendorf – Türkspor Neu-Ulm 2:3
Schiedsrichter: Adrian Dobler (Leutkirch) - Zuschauer: 212
Tore: 0:1 Maurice Strobel (30.), 1:1 Dario Ehe (36.), 1:2 Johann Ndjongang (45.), 1:3 Eduart Osmani (64.), 2:3 Dario Ehe (65.)

Heute, 15:30 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
2
0
Abpfiff


FC Esslingen – TSV Bernhausen 2:0
Schiedsrichter: Jonas Rosenberger - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Laurenziu Biemel (3.), 2:0 David Micko (70.)

Heute, 15:30 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
0
3
Abpfiff


TSV Bad Boll – GSV Maichingen 0:3
Schiedsrichter: Nicolas Balk - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Anton Lendl (16.), 0:2 Anton Lendl (40.), 0:3 Michael Klauß (45.)

Heute, 15:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
1
0
Abpfiff


SV Waldhausen – ASV Botnang 1:0
Schiedsrichter: Nihat Varlioglu - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tim Eckstein (6.)

Heute, 15:30 Uhr
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
4
1
Abpfiff


SG Bettringen – SV Leonberg/Eltingen 4:1
Schiedsrichter: Vitus Weber - Zuschauer: 67
Tore: 1:0 Massimo Sgroia (23.), 2:0 Tim Koffler (45.+2), 3:0 Luca Sigloch (75.), 3:1 Finley Strahl (85.), 4:1 Luca Sigloch (91. Foulelfmeter)

Heute, 15:30 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachTSG Hofherrnweiler-Unterrombach
2
3
Abpfiff


TV Echterdingen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 2:3
Schiedsrichter: Maximilian Jäger - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Berke Civelek (11.), 1:1 Giosue Mobilia (24.), 1:2 Jermain Ibrahim (28.), 1:3 Nicola Zahner (43.), 2:3 David Govorušić (60.)

Heute, 15:30 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göppinger SV
2
1


SV Fellbach – 1. Göppinger SV 2:1
Schiedsrichter: Niklas Straßer (Bad Rappenau) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Gabriel Galinec (50.), 1:1 Rafael Terpsiadis (75. Foulelfmeter), 2:1 Mert Ali Icmez (90.+1)

Heute, 15:30 Uhr
SGM Dettingen/Glems
SGM Dettingen/Glems SGM Dettingen/Glems
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
1
3
Abpfiff


SGM Dettingen/Glems – TSV Ehningen 1:3
Schiedsrichter: Stefan Flaig - Zuschauer: 54
Tore: 0:1 Maurice Dreher (58.), 0:2 Luca Fenchel (72.), 0:3 Maurice Dreher (77.), 1:3 Luca Lombardi (90.)

Heute, 15:30 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
FC Rottenburg
FC RottenburgFC Rottenburg
1
3
Abpfiff


SV Böblingen – FC Rottenburg 1:3
Schiedsrichter: Vincent Schöller - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 René Hirschka (37.), 1:1 Jamie-Noah Demir (70.), 1:2 Lukas Behr (77.), 1:3 René Hirschka (87.)

Heute, 15:30 Uhr
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
VfR Sulz
VfR SulzVfR Sulz
2
1
Abpfiff


BSV 07 Schwenningen – VfR Sulz 2:1
Schiedsrichter: Jean-Marcel Kirigenda (Bisingen) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Larsen Naletilic (50.), 1:1 Moritz Haible (64.), 2:1 David Seiferling (84.)

Heute, 15:30 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-BissingenFSV 08 Bietigheim-Bissingen
0
4
Abpfiff


SG Weinstadt – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 0:4
Schiedsrichter: Nils Temme - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Mohamed Baroudi (7.), 0:2 Mustafa Uslu (40.), 0:3 Fabio Carneiro de Carvalho (52.), 0:4 Mirhan Inan (77.)

Heute, 15:30 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblingen
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
4
1
Abpfiff


FSV Waiblingen – SV Germania Bietigheim 4:1
Schiedsrichter: Maxi Jung (Ostfildern) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Niklas Weiß (33.), 2:0 Nunu Pasca (41.), 3:0 Igor Jelic (58.), 3:1 Mehmet Uckan (74.), 4:1 Ali Ferati (87.)

Heute, 15:30 Uhr
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
4
0
Abpfiff


TSV Schmiden – Sport-Union Neckarsulm 4:0
Schiedsrichter: Moritz Hoff - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Luis Puppa (4.), 2:0 Michael Buckenberger (45.+3), 3:0 Oliver Bach (52.), 4:0 Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez (81.)

Heute, 15:30 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
4
1
Abpfiff


SSV Schwäbisch Hall – TSV Crailsheim 4:1
Schiedsrichter: Nicolas Ott - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Selcuk Vural (5.), 2:0 Ali Gökdemir (11.), 3:0 Zarda Serbest Mohammed Mohammed (31.), 3:1 Tim Messner (53.), 4:1 Samuel Denis Obot (88.)

Heute, 15:30 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
1
4
Abpfiff


SV Allmersbach – SKV Rutesheim 1:4
Schiedsrichter: Etienne Stollsteimer
Tore: 0:1 Maxim-Maurice Russ (12.), 0:2 Marcel Held (52.), 0:3 Robin Slawig (65.), 0:4 Pascal Maier (73.), 1:4 Julian Weiß (88.)

Heute, 15:30 Uhr
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
1
7
Abpfiff


TSV Gaildorf – TSG Öhringen 1:7
Schiedsrichter: Tobias Schön - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Jann Baust (12.), 0:2 Jann Baust (45.), 0:3 Jann Baust (52.), 0:4 Fynn-Luca Dietle (59.), 0:5 Jann Baust (63.), 1:5 Tom Berger (69.), 1:6 Alessandro Cosentino (80. Foulelfmeter), 1:7 Mihail Darii (90.)

Heute, 15:30 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Union Heilbronn
1
2
Abpfiff


TV Oeffingen – FC Union Heilbronn 1:2
Schiedsrichter: Silas Walz - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Steven Neupert (7.), 1:1 Leonis Memaj (75.), 1:2 Luciano Gruosso (87. Foulelfmeter)

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Heute, 16:30 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
2
2

Heute, 17:00 Uhr
SG Äpfingen/Baltringen
SG Äpfingen/BaltringenSG Äpfingen/Baltringen
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
1
1

Heute, 17:30 Uhr
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
FC Mengen
FC MengenMengen
1
1

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Die bisherigen Ergebnisse

SGM Unterzeil/Seibranz – TSV Berg 0:5
Schiedsrichter: Stefan Henle (Wuchzenhofen) - Zuschauer: 269
Tore: 0:1 Hannes Pöschl (9.), 0:2 Hannes Pöschl (59.), 0:3 Daniel Schachtschneider (65.), 0:4 Hannes Pöschl (84.), 0:5 Hannes Pöschl (86.)

SSV Ehingen-Süd – TSV Eschach 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Alexander Mack - Zuschauer: 222
Tore: 0:1 Max Bröhm (51.), 1:1 Niklas Ströbele (67.), 2:1 Alexander Schrode (119.)

Sportfreunde Gechingen – SG Empfingen 2:5
Schiedsrichter: Nico John (Pforzheim) - Zuschauer: 104
Tore: 1:0 Andrej Schlecht (4. Eigentor), 1:1 Besim Ramadani (11. Eigentor), 2:1 Lenny Zipperle (25.), 2:2 Stefan Mutapcic (46.), 2:3 Pascal Schoch (54.), 2:4 Noah Scheurenbrand (77.), 2:5 Nico Gulde (90.+2)
Gelb-Rot: Metehan Maraslioglu (86./Sportfreunde Gechingen/)

SV Ebersbach/Fils – 1. FC Heiningen 3:1 n.V.
Schiedsrichter: Silas Buth - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Carmelo Trumino (19.), 1:1 Marco Milles (90.+7), 2:1 Paul Zwicker (107.), 3:1 Paul Zwicker (120.+1)

SV Seedorf – VfB Bösingen 0:1
Schiedsrichter: Michael Steimle - Zuschauer: 543
Tore: 0:1 Razvan-Adrian Dobricean (77. Foulelfmeter)

TSV Neu-Ulm – SV Reinstetten 3:4 n.V.
Schiedsrichter: Steve Henriß - Zuschauer: 89
Tore: 0:1 Jannik Keller (2.), 1:1 Christopher Renz (9.), 2:1 Christopher Renz (12.), 2:2 Christopher Henry (38.), 3:2 Adel Ajkunic (88.), 3:3 Timo Gaupp (90.+3), 3:4 Timo Gaupp (95.)

VfR Heilbronn – FSV Hollenbach 3:5 n.E.
Schiedsrichter: John Köber (Dresden) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Julian Erhardt (32.), 1:1 Günter Schmidt (64.), 2:1 Günter Schmidt (74.), 2:2 Joshua Klöpfer (90.+1), 3:2 Tom Marmein (121. i.E.), 3:3 Sebastian Schiek (121. i.E.), 3:4 Jonas Limbach (121. i.E.), 3:5 Arne Schülke (121. i.E.)
Gelb-Rot: Nick Schwarz (90./VfR Heilbronn/wiederholtes Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Juan Faßbinder (FSV Hollenbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sven Burkhardt (121.). Darian Gurley (VfR Heilbronn) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Sebastian Lutz (VfR Heilbronn) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nico Purtscher (121.). Emre Efe (VfR Heilbronn) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).

TSV Oberensingen – Calcio Leinfelden-Echterdingen 2:0 n.V.
Schiedsrichter: Felix Günter (Freiberg am Neckar ) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Luca Rakoczy (114.), 2:0 Patrick Werner (117.)

TSV Köngen – TSV Weilimdorf 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Tobias Rollnik (Gerlingen) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Riccardo Scarcelli (35.), 1:1 Yannik Kögler (47. Foulelfmeter), 2:1 Simon Prinz (107.)
Gelb-Rot: Yannik Kögler (80./TSV Köngen/Witz des Tages)

SGM Oberdischingen/Ersingen – SSG Ulm 99 1:6
Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Philipp Strobel (25. Foulelfmeter), 0:2 Linus Nadalutti (26.), 0:3 Niklas Kraus (27.), 0:4 Linus Nadalutti (28.), 0:5 Philipp Buschow (49.), 0:6 Björn Haußer (58.), 1:6 André Demartin (61.)

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Die Spiele am Sonntag

So., 26.07.26 15:00 Uhr SV Gültlingen - VfL Nagold
So., 26.07.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Mühlheim
So., 26.07.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - FV Spfr Neuhausen
So., 26.07.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
So., 26.07.26 15:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Croatia Reutlingen
So., 26.07.26 16:00 Uhr 1. FC Eislingen - TSGV Waldstetten
So., 26.07.26 17:00 Uhr TSG Tübingen - SV Zimmern