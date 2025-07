WFV-Pokal: Liveticker zur Auslosung

Die ersten drei Runden des WFV-Pokals werden am heutigen Mittwoch ausgelost. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, wie die Partien ausschauen.

In der WFV-Geschäftsstelle in Stuttgart werden heute ab 15 Uhr die Begegnungen der 1. Runde im WFV-Pokal ausgelost. Mit 109 Mannschaften geht der traditionsreiche Wettbewerb in seine 74. Auflage – dabei sind alle württembergischen Teams von der Landesliga bis zur 3. Liga sowie die zwölf Bezirkspokal-Sieger.

Die Spiele der 1. Runde sind für das Wochenende 26./27. Juli angesetzt, die 2. Runde folgt am 2./3. August, ehe bereits am 9./10. August die 3. Runde ausgespielt wird.