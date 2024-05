WFV-Pokal: Landesligist TSV Buch will die Sensation gegen VfR Aalen

Das Kuriose an der Teilnahme des TSV Buch am Halbfinale: der Landesligist siegt im Pokal nie höher als mit einem Tor Unterschied. Auf ein 1:0-Auswärtssieg in Tettnang, folgten gleich vier 2:1-Erfolge in Ochsenhausen und daheim gegen Ehingen, Oberensingen und Verbandsliga-Topteam Türkspor Neckarsulm. Etwas Losglück lässt sich dem TSV vorwerfen, denn kein Regional- oder Oberligist waren in Buch zu Gast und dennoch bezwang der Landesligist gleich drei Verbandsligisten. Mit Regionalliga-Kellerkind VfR Aalen reist somit der erste richtige Brocken nach Buch. Während dem Team von der Ostalb im Ligabetrieb der Abstieg droht, läuft es im Pokal. Nach einem Freilos in der ersten Runde gab es Siege in Donzdorf, Waldhausen, Dorfmerkingen und zuletzt der souveräne Viertelfinalsieg beim SSV Reutlingen. Nach einem Personalbeben, bei dem gleich mehrere Personalien gingen gilt der Fokus nun dem Halbfinale. Für den Regionalligist könnte es die erste Finalteilnahme seit 2010 werden. Damals setzte sich der VfR gegen den FV Illertissen durch. Von 2001 bis 2004 gelang Aalen gleich drei Pokalsiege in vier Spielzeiten. Ab 15.30 Uhr geht es am Tag der Arbeit somit um sehr viel mehr als nur Fußball.

