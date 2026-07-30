WFV-Pokal: Landesliga-Aufsteiger im Elfmeterschießen weiter

– Foto: Joachim Koschler

Der FC Union Heilbronn hat in der zweiten Runde des WFV-Pokals ein enges Landesliga-Duell für sich entschieden. Beim TSV Ilshofen setzte sich der Aufsteiger am Mittwochabend nach Elfmeterschießen mit 6:5 durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden, in der Verlängerung fiel kein weiterer Treffer aus dem Spiel heraus.

Die Ausgangslage versprach bereits vor dem Anpfiff ein offenes Duell. Ilshofen war in der ersten Runde mit einem klaren 6:0 gegen den Friedrichshaller SV gestartet und hatte damit Selbstvertrauen gesammelt. Union Heilbronn musste gegen den Ligakonkurrenten TV Oeffingen deutlich mehr arbeiten, setzte sich dort aber knapp mit 2:1 durch. In Runde zwei trafen nun zwei Landesligisten aufeinander, die beide früh in der Saison einen belastbaren Pokalabend suchten.

Lange blieb die Partie torlos. Erst in der 73. Minute brachte Lukas Lindner den TSV Ilshofen mit 1:0 in Führung. Der Treffer schien den Gastgebern zunächst den Weg in die nächste Runde zu öffnen, doch Union fand eine Antwort. Rexhep Ahmeti glich in der 81. Minute zum 1:1 aus und zwang die Partie damit in die Verlängerung. Dort musste Ilshofen früh einen schweren Rückschlag verkraften. Mark Varga sah in der 91. Minute die Rote Karte, sodass der TSV die komplette Zusatzzeit in Unterzahl bestreiten musste. Dass die Gastgeber das Remis dennoch bis zum Elfmeterschießen hielten, sprach für Widerstandskraft und defensive Ordnung. Die Entscheidung fiel schließlich vom Punkt.