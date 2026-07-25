WFV-Pokal: Kreisligist siegt am frühen Mittag gegen Landesligist

Bereits am frühen Samstag Mittag stand im WFV-Pokal eine weitere Partie an. Dabei setzte sich Kreisligist TSV Weilimdorf II trotz langer Unterzahl gegen Landesligist SC Geislingen durch.
Die Ergebnisse am Samstag
TSV Weilimdorf II – SC Geislingen 2:1
Schiedsrichter: David Modro - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Zira Yusuf Habila (38.), 2:0 Rilind Ajdini (85.), 2:1 Enrik Ademaj (91.)
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Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Böblingen - FC Rottenburg
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Bad Boll - GSV Maichingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - ASV Botnang
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SG Bettringen - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TV Echterdingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Wangen - SC 04 Tuttlingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Fellbach - 1. Göppinger SV
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - SC Türkgücü Ulm
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Blaubeuren - SV Mietingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - TSV Ehningen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Bernhausen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Ummendorf - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfR Sulz
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV 1889 Buch - TSG Balingen II
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SV Germania Bietigheim
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Schmiden - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSV Crailsheim
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - SKV Rutesheim
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Gaildorf - TSG Öhringen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TV Oeffingen - FC Union Heilbronn
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TSV Ilshofen
Sa., 25.07.26 16:30 Uhr SV Dotternhausen - SV Nehren
Sa., 25.07.26 17:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - TSV Riedlingen
Sa., 25.07.26 17:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Mengen
So., 26.07.26 15:00 Uhr SV Gültlingen - VfL Nagold
So., 26.07.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Mühlheim
So., 26.07.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - FV Spfr Neuhausen
So., 26.07.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
So., 26.07.26 15:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Croatia Reutlingen
So., 26.07.26 16:00 Uhr 1. FC Eislingen - TSGV Waldstetten
So., 26.07.26 17:00 Uhr TSG Tübingen - SV Zimmern