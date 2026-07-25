WFV-Pokal: Kreisligist siegt am frühen Mittag gegen Landesligist

Die Ergebnisse am Samstag

Die weiteren Spiele am Wochenende

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Böblingen - FC Rottenburg

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Bad Boll - GSV Maichingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - ASV Botnang

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SG Bettringen - SV Leonberg/Eltingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TV Echterdingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Wangen - SC 04 Tuttlingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Fellbach - 1. Göppinger SV

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - SC Türkgücü Ulm

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Blaubeuren - SV Mietingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - TSV Ehningen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Bernhausen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Ummendorf - Türkspor Neu-Ulm

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfR Sulz

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV 1889 Buch - TSG Balingen II

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SV Germania Bietigheim

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Schmiden - Sport-Union Neckarsulm

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSV Crailsheim

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - SKV Rutesheim

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Gaildorf - TSG Öhringen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TV Oeffingen - FC Union Heilbronn

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TSV Ilshofen

Sa., 25.07.26 16:30 Uhr SV Dotternhausen - SV Nehren

Sa., 25.07.26 17:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - TSV Riedlingen

Sa., 25.07.26 17:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Mengen

So., 26.07.26 15:00 Uhr SV Gültlingen - VfL Nagold

So., 26.07.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Mühlheim

So., 26.07.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - FV Spfr Neuhausen

So., 26.07.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

So., 26.07.26 15:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Croatia Reutlingen

So., 26.07.26 16:00 Uhr 1. FC Eislingen - TSGV Waldstetten

So., 26.07.26 17:00 Uhr TSG Tübingen - SV Zimmern