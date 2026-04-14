WFV-Pokal: Großaspach zieht in der Verlängerung ins Pokalfinale ein

Der Württembergische Verbandspokal hat seinen ersten Finalisten gefunden – und was für einen. In einem Halbfinale voller Widerstand, Intensität und Nervenstärke rang SG Sonnenhof Großaspach den Oberligisten TSG Backnang nach Verlängerung mit 3:0 nieder. Damit ist der Regionalliga-Spitzenreiter als Aufsteiger nur noch einen Schritt vom Titel entfernt. Das zweite Halbfinale zwischen FC Holzhausen und den Stuttgarter Kickers steigt am 29. April, das Finale folgt am 23. Mai im Gazi-Stadion.
TSG Backnang stemmte sich als aktueller Elfter der Oberliga Baden-Württemberg mit aller Kraft gegen den Favoriten. Vor 1500 Zuschauern entwickelte sich ein zähes, leidenschaftliches Halbfinale, in dem Großaspach zwar mehr Ballbesitz hatte, Backnang aber mit großer Disziplin verteidigte. In der regulären Spielzeit hielt die TSG das 0:0, obwohl SG Sonnenhof Großaspach im zweiten Durchgang den Druck sichtbar erhöhte und zu den gefährlicheren Abschlüssen kam.
Erst in der Verlängerung fiel die Entscheidung. In der 100. Minute traf Fabian Eisele zum 1:0, nachdem Großaspach den Ball über die linke Seite noch einmal gefährlich vor das Tor gebracht hatte. Backnang blieb dennoch im Spiel und bekam durch Fabijan Domic sogar die große Ausgleichschance, doch Großaspachs Torhüter Maxi Reule rettete stark. In der 114. Minute setzte Lukas Stoppel mit einem Freistoß von der Strafraumkante in den linken Winkel den Schlusspunkt zum 2:0. In der Nachspielzeit der Verlängerung sorgte Stoppel mit seinem zweiten Treffer für den Endstand zum 3:0.
Die Partie war über weite Strecken ein Pokalfight im eigentlichen Sinn: viel Laufarbeit, viele Zweikämpfe, wenige klare Räume. Genau daraus bezog TSG Backnang ihre Hoffnung. Die Gastgeber verteidigten kompakt, suchten ihre Momente und zwangen den Favoriten in eine Extraschicht. Dass Großaspach diesen brutalen Kampf über 120 Minuten dennoch für sich entschied, unterstreicht die Reife einer Mannschaft, die derzeit auch in der Regionalliga Südwest an der Spitze steht.
Für SG Sonnenhof Großaspach ist der Finaleinzug ein starkes Signal auf dem Weg durch eine ohnehin bemerkenswerte Saison. Der Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest bewies nicht nur Qualität, sondern auch Geduld und Widerstandsfähigkeit. Gegen einen hartnäckigen Gegner brauchte es keinen Glanz, sondern Konzentration, Struktur und den langen Atem. Genau diese Eigenschaften könnten im Endspiel entscheidend werden – unabhängig davon, ob dort FC Holzhausen oder die Stuttgarter Kickers wartet.
Für TSG Backnang bleibt trotz des Ausscheidens ein Abend, der die eigene Widerstandskraft sichtbar gemacht hat. Gegen einen Gegner aus einer höheren Spielklasse hielt die Mannschaft 99 Minuten lang das 0:0 und zwang den Favoriten bis an die Belastungsgrenze. Am Ende war Großaspach zu effizient und zu stabil. Doch dieser Auftritt war kein stilles Ausscheiden, sondern ein mutiger, intensiver Pokalabend, der der TSG trotz Niederlage Respekt eingebracht hat.
Im zweiten Halbfinale richtet sich der Blick nun auf den 29. April. Dann fordert Verbandsligist FC Holzhausen den Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Die Ausgangslage ist klar, die Fallhöhe ebenfalls. Großaspach ist bereits im Finale – und wartet nun darauf, wer am 23. Mai am Finaltag der Amateure im Gazi-Stadion die andere Kabine beziehen darf.