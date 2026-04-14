WFV-Pokal: Großaspach zieht in der Verlängerung ins Pokalfinale ein

– Foto: Jens Körner

Der Württembergische Verbandspokal hat seinen ersten Finalisten gefunden – und was für einen. In einem Halbfinale voller Widerstand, Intensität und Nervenstärke rang SG Sonnenhof Großaspach den Oberligisten TSG Backnang nach Verlängerung mit 3:0 nieder. Damit ist der Regionalliga-Spitzenreiter als Aufsteiger nur noch einen Schritt vom Titel entfernt. Das zweite Halbfinale zwischen FC Holzhausen und den Stuttgarter Kickers steigt am 29. April, das Finale folgt am 23. Mai im Gazi-Stadion.

TSG Backnang stemmte sich als aktueller Elfter der Oberliga Baden-Württemberg mit aller Kraft gegen den Favoriten. Vor 1500 Zuschauern entwickelte sich ein zähes, leidenschaftliches Halbfinale, in dem Großaspach zwar mehr Ballbesitz hatte, Backnang aber mit großer Disziplin verteidigte. In der regulären Spielzeit hielt die TSG das 0:0, obwohl SG Sonnenhof Großaspach im zweiten Durchgang den Druck sichtbar erhöhte und zu den gefährlicheren Abschlüssen kam.

Erst in der Verlängerung fiel die Entscheidung. In der 100. Minute traf Fabian Eisele zum 1:0, nachdem Großaspach den Ball über die linke Seite noch einmal gefährlich vor das Tor gebracht hatte. Backnang blieb dennoch im Spiel und bekam durch Fabijan Domic sogar die große Ausgleichschance, doch Großaspachs Torhüter Maxi Reule rettete stark. In der 114. Minute setzte Lukas Stoppel mit einem Freistoß von der Strafraumkante in den linken Winkel den Schlusspunkt zum 2:0. In der Nachspielzeit der Verlängerung sorgte Stoppel mit seinem zweiten Treffer für den Endstand zum 3:0. Die Partie war über weite Strecken ein Pokalfight im eigentlichen Sinn: viel Laufarbeit, viele Zweikämpfe, wenige klare Räume. Genau daraus bezog TSG Backnang ihre Hoffnung. Die Gastgeber verteidigten kompakt, suchten ihre Momente und zwangen den Favoriten in eine Extraschicht. Dass Großaspach diesen brutalen Kampf über 120 Minuten dennoch für sich entschied, unterstreicht die Reife einer Mannschaft, die derzeit auch in der Regionalliga Südwest an der Spitze steht.