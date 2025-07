WFV-Pokal: FV Ravensburg will Revanche gegen TSV Riedlingen

– Foto: Inge Hartmann

Mit dem Pflichtspielauftakt am kommenden Samstag beim TSV Riedlingen startet der FV Ravensburg offiziell in die Saison 2025/26. Für Trainer Rahman Soyudogru ist die Partie in der 1. Runde des WFV-Pokals mehr als nur ein formeller Start in den Wettbewerb – es ist auch ein Wiedersehen mit einem Gegner, der im Vorjahr eine schmerzhafte Erinnerung hinterlassen hat. Damals unterlag der FV in der 3. Runde des Pokals überraschend mit 1:2 – eine Niederlage, die in Ravensburg nicht vergessen ist.

Sa., 26.07.2025, 15:30 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen FV Ravensburg FV Ravensb. 15:30 PUSH „Gegen Riedlingen werden wir zu 100 % fokussiert sein. Es ist unser erstes Pflichtspiel in dieser Saison und wir wollen gut in die Saison starten. Wir werden unsere Qualität auf dem Platz zeigen und das Spiel gewinnen“, gibt sich Soyudogru entschlossen.

Erkenntnisse aus den Tests gegen Balingen und Wangen Mit zwei überzeugenden Testspielergebnissen, zuletzt einem 4:2-Erfolg gegen Regionalligist TSG Balingen sowie einem 2:1-Sieg gegen den Landesligisten FC Wangen, zeigt sich der Coach insgesamt zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung. „Gegen Wangen war es in der ersten Halbzeit ein ordentliches Spiel. Die zweite Halbzeit hat mir nicht so gut gefallen. Wir hatten viele leichte Ballverluste. Man muss auch bedenken, dass viele junge Spieler gespielt haben und die müssen sich auch erst an das Tempo und die Härte gewöhnen“, so Soyudogru.