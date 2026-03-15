wfv-Pokal: Fokus der Kickers auf das Heimspiel gegen Freiberg

Sowohl die Stuttgarter Kickers als auch der SGV Freiberg stiegen in der zweiten Runde in den Pokalwettbewerb ein. Während sich die Kickers durch Siege in Göppingen, Aalen (jeweils 2:0) und Weilimdorf (2:1) für das Viertelfinale qualifizierten, kam Freiberg durch ein 4:0 beim VfR Heilbronn, ein 4:3 in Hollenbach und ein 2:0 in Weiler unter die letzten acht Mannschaften.

Unveränderte Situation beim Personal

Personell bleibt die Situation bei den Kickers unverändert. Lirijon Abdullahu fehlt langfristig aufgrund seines Kreuzbandrisses. David Stojak arbeitet nach seinem Kreuzbandriss individuell im Rahmen seiner Reha. David Braig fällt mit einer erneut aufgebrochenen muskulären Verletzung an der Oberschenkelrückseite weiter aus. Nicht im Kader stehen wird weiterhin ebenfalls Abdoulie Mboob. Beim Offensivspieler laufen aktuell noch aufenthalts- und spielrechtliche Klärungen. Auch wenn ein Einsatz im wfv-Pokal grundsätzlich möglich wäre, haben sich die Stuttgarter Kickers dazu entschieden, den Spieler mit Blick auf das laufende Verfahren in dieser Phase nicht einzusetzen.

Stimmen zum Pokalduell

Vor dem Pokalduell haben wir die Stimmen unserer Verantwortlichen und des Kapitäns gesammelt:

Trainer Marco Wildersinn: „Freiberg spielt eine sehr starke Saison. Wir freuen uns, dass wir uns auch im Pokal mit ihnen messen dürfen. Ganz besonders freuen wir uns natürlich, dass wir bei diesem Spiel in unserem Stadion und vor unseren Fans antreten dürfen. Der Pokal genießt bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Wir werden alles dafür geben, ins Halbfinale einzuziehen.“

Geschäftsführer Sport, Lutz Siebrecht: „Der Pokal ist für uns etwas Besonderes. Wir haben ein Heimspiel gezogen, was uns enorm freut. Wir treffen auf einen sehr starken Gegner, der zu den Favoriten um den Aufstieg in die 3. Liga zählt. Wir werden alles investieren, um gemeinsam mit unseren Fans einen fantastischen Pokalfight zu erleben. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.“

Kapitän Lukas Kiefer: „Das sind genau die Spiele, für die du Fußball spielst. Zwei ambitionierte Teams, Pokalmodus, alles oder nichts. Wir hoffen auf viele Zuschauer, die uns pushen und dem Spiel den Rahmen geben, den es verdient. Wenn wir zusammenstehen – auf dem Platz und auf den Rängen – dann wird das ein tolles Pokalfest!“

Alle weiteren Informationen zum Spiel

Schiedsrichter der Partie ist Felix Prigan. Er wird assistiert von Burak Kurban und Steve Henriß. Für die Partie gibt es noch ausreichend viele Stehplatzkarten und Sitzplätze auf der Haupttribüne. Hier geht es zum Ticketshop.

Die Kickers bieten auch im Pokal in Kooperation mit LEAGUES einen kostenpflichtigen Livestream an. Der Link zum Streaming-Server: https://www.leagues.football/svk