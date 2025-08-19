WFV-Pokal: Es gibt weitere Spielverlegungen im Achtelfinale

Im Achtelfinale des WFV-Pokals gibt es weitere Spielverlegungen. Allerdings kann es durchaus noch weitere Verschiebungen geben. Hier ist die Übersicht der Spiele:
Achtelfinale
Di., 26.08.25 19:00 Uhr TSV Berg - 1. FC Normannia Gmünd
Mi., 27.08.25 17:15 Uhr SG Schorndorf - FV Ravensburg
3. Runde
Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSV Eschach - SSV Ulm 1846 Fußball
Mi., 27.08.25 18:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach
Achtelfinale
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FC Holzhausen - TSG Balingen
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr Sieger TSV Eschach/SSV Ulm 1846 Fußball - VfL Pfullingen
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Bernhausen - Sieger FSV 08 Bietigheim-Bissingen/SG Sonnenhof Großaspach
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Weilimdorf - SV Stuttgarter Kickers
Mi., 01.10.25 18:30 Uhr VfB Bösingen - TSG Backnang
---
TSV Bernhausen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1
Schiedsrichter: Dominik Engelmann - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Julijan Milos (16.), 1:1 Baba Mbodji (20. Foulelfmeter), 2:1 Bogdan Rangelov (45.+1 Foulelfmeter), 3:1 Jamie-Noah Demir (58.), 4:1 Jamie-Noah Demir (63.), 5:1 Samuel Böhmer (76.)
FSV Hollenbach – SGV Freiberg 3:4
Schiedsrichter: Timon Ulrich (Sülzbach) - Zuschauer: 450
Tore: 0:1 Armin Sivic (7.), 1:1 Hannes Scherer (14.), 2:1 Jonas Limbach (26.), 2:2 Mehmet Hetemaj (36.), 2:3 Arne Schülke (51. Eigentor), 3:3 Hannes Scherer (74. Foulelfmeter), 3:4 Gal Grobelnik (90.+1 Foulelfmeter)
TSV Weilimdorf – Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0
Schiedsrichter: Benjamin Schmidt - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Riccardo Scarcelli (90.+1)
Rot: Nick Olteanu (45./Calcio Leinfelden-Echterdingen/)
Gelb-Rot: Qlirim Zekaj (63./Calcio Leinfelden-Echterdingen/)
SV Kressbronn – FV Ravensburg 1:2
Schiedsrichter: Fabian Baiz (Wangen i.A.) - Zuschauer: 493
Tore: 0:1 Nesreddin Kenniche (39. Foulelfmeter), 0:2 Nicolas Jann (83.), 1:2 Patrick Hübler (90.+3)
TSV Heimenkirch – TSV Berg 1:5
Schiedsrichter: Tobias Burger - Zuschauer: 187
Tore: 0:1 Hannes Pöschl (12.), 0:2 Nick Zimmerer (37.), 0:3 Hannes Pöschl (57.), 0:4 Daniel Schachtschneider (59.), 1:4 Valentin Kirchmann (79.), 1:5 Samuel Lindinger (81.)
FV Rot-Weiß Weiler – FC Blaubeuren 2:0
Schiedsrichter: Jürgen Hinderhofer - Zuschauer: 222
Tore: 1:0 Michael Schmid (57.), 2:0 Niklas Wunsch (59.)
TV Oeffingen – TSG Backnang 0:3
Schiedsrichter: Christian Krapf - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Lukas Hornek (18.), 0:2 Terry Asare (42. Foulelfmeter), 0:3 Flavio Santoro (86.)
VfR Aalen – SV Stuttgarter Kickers 0:2
Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (Sigmaringen) - Zuschauer: 2011
Tore: 0:1 Flamur Berisha (13.), 0:2 David Braig (56.)
FV Spfr Neuhausen – 1. FC Normannia Gmünd 1:2
Schiedsrichter: Patrick Fischer (Herrenberg) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Veljko Milojkovic (26.), 1:1 Ammar Memic (40.), 1:2 Janis Denzinger (53. Eigentor)
VfL Pfullingen – SSV Reutlingen 7:6 n.E.
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen) - Zuschauer: 950
Tore: 0:1 Maxim Schmalz (91.), 1:1 Jakob Kuhle (120.), 2:1 Max Bieller (121. i.E.), 3:2 Sven Packert (121. i.E.), 4:3 David Kemmler (121. i.E.), 5:4 Melwin Ruckaberle (121. i.E.), 6:5 Nico Seiz (121. i.E.), 7:6 Armin Humic (121. i.E.), 2:2 Riccardo Gorgoglione (121. i.E.), 3:3 Jonas Meiser (121. i.E.), 4:4 Maxim Schmalz (121. i.E.), 5:5 Yannick Toth (121. i.E.), 6:6 Jonas Vogler (121. i.E.)
Gelb-Rot: Konstantinos Markopoulos (94./SSV Reutlingen/Wiederholtes Foulspiel )
Young Boys Reutlingen – TSG Balingen 2:4
Schiedsrichter: John Köber (Dresden) - Zuschauer: 450
Tore: 0:1 Ole Deininger (18.), 0:2 Ivo Colic (44.), 0:3 Manasse Fionouke (45.+4), 0:4 Enrique Katsianas-Sanchez (51.), 1:4 Giuliano Iannuzzi (57.), 2:4 Bastian Maier (68. Eigentor)
VfL Nagold – FC Holzhausen 0:3
Schiedsrichter: Theresa Hug (Seedorf) - Zuschauer: 498
Tore: 0:1 Leon Louis Hayer (47.), 0:2 Erind Zogu (61.), 0:3 Janik Michel (73.)
VfB Bösingen – FC Rottenburg 2:1
Schiedsrichter: Justin Volz (Schömberg) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Ben Fischer (10.), 2:0 Andy Zimmermann (75.), 2:1 Maxime Ackermann (84.)
SG Schorndorf – Türkspor Neckarsulm 3:2
Schiedsrichter: David Modro - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Jonas Eichinger (28.), 0:2 Fabio Lettieri (45.), 1:2 Marcello Vulcano (55.), 2:2 Moritz Zutz (70.), 3:2 Niklas Rössler (83. Foulelfmeter)