WFV-Pokal: Erster Verbandsligist in der Verlängerung raus

Die Paarung hatte schon vor dem Anpfiff ihren Reiz. Calcio war in der vergangenen Saison Sechster der Verbandsliga Württemberg geworden, Oberensingen hatte die Spielzeit auf Rang drei abgeschlossen. Es war also kein klassisches Pokalspiel mit klar verteilten Rollen, sondern ein frühes Wiedersehen zweier Teams, die auch in der Liga wieder gehobenen Ansprüchen begegnen werden.

Entsprechend eng blieb die Partie über lange Zeit. Nach 90 Minuten stand es 0:0, erst in der Verlängerung kippte das Spiel zugunsten der Gastgeber. Luca Rakoczy traf in der 114. Minute zum 1:0, Patrick Werner legte nur drei Minuten später das 2:0 nach. Für Oberensingen bedeutete diese späte Entscheidung den Einzug in die nächste Runde, für Calcio dagegen das abrupte Pokal-Aus.

Gerade weil an diesem Samstag zahlreiche weitere Verbandsligisten um ihr Weiterkommen kämpfen, fällt der Calcio-Befund früh ins Auge: Der erste Vertreter der Liga ist bereits ausgeschieden. Dramatisieren muss man das Ende im Juli nicht, doch es nimmt der Vorbereitung eine mögliche Pflichtspielbühne. Bis zum Start der Verbandsliga dürfte Calcio deshalb weitere Tests ansetzen, um Rhythmus und Automatismen zu schärfen.