WFV-Pokal: Drei Elferkrimis, große Überraschungen bleiben aus

– Foto: Jens Körner

Der WFV-Pokal hat in den ersten beiden Runden bereits zahlreiche deutliche Ergebnisse, Überraschungen und enge Entscheidungen geboten. In der ersten Runde mussten mehrere Teams über die reguläre Spielzeit hinaus. Der SSV Ehingen-Süd setzte sich durch ein spätes Tor von Alexander Schrode mit 2:1 nach Verlängerung gegen den TSV Eschach durch. Auch der SV Ebersbach/Fils drehte seine Partie gegen den 1. FC Heiningen spät und gewann mit 3:1 nach Verlängerung. Der SV Reinstetten siegte nach einem turbulenten Verlauf mit 4:3 beim TSV Neu-Ulm.

Zwei Begegnungen wurden im Elfmeterschießen entschieden. Der FSV Hollenbach behauptete sich beim VfR Heilbronn mit 5:3, während die SGM Deißlingen/Lauffen den VfL Mühlheim mit 6:4 bezwang. Deutliche Erfolge feierten unter anderem der VfL Pfullingen beim 7:0 gegen den SV Croatia Reutlingen, die TSG Öhringen beim 7:1 in Gaildorf und der TSV Ilshofen beim 6:0 gegen den FSV Friedrichshaller SV. Für Überraschungen sorgten der TSV Weilimdorf II mit dem 2:1 gegen den SC Geislingen und der TSV Schmiden durch das 4:0 gegen die Sport-Union Neckarsulm.

In der zweiten Runde setzten sich die Favoriten teilweise klar durch. Die Stuttgarter Kickers gewannen mit 14:0 gegen den SV Degerschlacht, die SG Sonnenhof Großaspach mit 9:0 beim FV Löchgau und der SGV Heilbronn-Freiberg mit 8:0 bei Salamander Kornwestheim. Der SSV Ulm löste seine Aufgabe beim VfB Friedrichshafen mit einem 2:0, während der SSV Reutlingen beim BSV 07 Schwenningen mit 4:1 gewann.