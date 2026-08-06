WFV-Pokal: Diese Teams stehen bereits im Achtelfinale

Die Hälfte der Spiele aus der 3. Runde sind bereits absolviert. FuPa wirft daher den Blick auf die Teams, die bereits im Achtelfinale des WFV-Pokals stehen. Dabei steht mit der SG Bettringen bereits ein Team aus der Bezirksliga in der nächsten Runde.
TSG Balingen (Oberliga Baden-Württemberg)
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1. FC Normannia Gmünd (Oberliga Baden-Württemberg)
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SG Bettringen (Bezirksliga Ostwürttemberg)
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FV Ravensburg (Oberliga Baden-Württemberg)
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FSV Hollenbach (Verbandsliga Württemberg)
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TSGV Waldstetten (Landesliga Württemberg, Staffel 1)
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Sportfreunde Schwäbisch Hall (Verbandsliga Württemberg)
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VfL Nagold (Landesliga Württemberg, Staffel 3)
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Die weiteren Spiele aus der 3. Runde
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr VfB Bösingen - TSV Ehningen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SSG Ulm 99 - SV Reinstetten
Di., 11.08.26 17:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SG Sonnenhof Großaspach
Di., 11.08.26 18:00 Uhr FC Rottenburg - Stuttgarter Kickers
Di., 11.08.26 18:30 Uhr TSG Backnang - SGV Heilbronn-Freiberg
Mi., 12.08.26 17:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfR Aalen
Mi., 12.08.26 17:30 Uhr FC Holzhausen - SSV Reutlingen
Di., 18.08.26 18:30 Uhr TSV Berg - SSV Ulm 1846 Fußball
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