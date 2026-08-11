WFV-Pokal: Diese Teams stehen bereits im Achtelfinale

In dieser Woche stehen weitere Partien aus der 3. Runde im WFV-Pokal an, doch welche Teams stehen bereits im Achtelfinale?
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TSG Balingen (Oberliga Baden-Württemberg)
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1. FC Normannia Gmünd (Oberliga Baden-Württemberg)
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SG Bettringen (Bezirksliga Ostwürttemberg)
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FV Ravensburg (Oberliga Baden-Württemberg)
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FSV Hollenbach (Verbandsliga Württemberg)
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TSGV Waldstetten (Landesliga Württemberg, Staffel 1)
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Sportfreunde Schwäbisch Hall (Verbandsliga Württemberg)
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VfL Nagold (Landesliga Württemberg, Staffel 3)
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TSV Ehningen (Verbandsliga Württemberg)
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SSG Ulm 99 (Landesliga Württemberg, Staffel 4)
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Die weiteren Spiele aus der 3. Runde
Di., 11.08.26 17:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SG Sonnenhof Großaspach
Di., 11.08.26 18:00 Uhr FC Rottenburg - Stuttgarter Kickers
Di., 11.08.26 18:30 Uhr TSG Backnang - SGV Heilbronn-Freiberg
Mi., 12.08.26 17:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfR Aalen
Mi., 12.08.26 17:30 Uhr FC Holzhausen - SSV Reutlingen
Di., 18.08.26 18:30 Uhr TSV Berg - SSV Ulm 1846 Fußball
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