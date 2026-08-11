 2026-08-11T08:43:49.129Z

Allgemeines

WFV-Pokal: Diese Teams stehen bereits im Achtelfinale

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Würt. St. 4

In dieser Woche stehen weitere Partien aus der 3. Runde im WFV-Pokal an, doch welche Teams stehen bereits im Achtelfinale?

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WFV-Pokal - Die Teams im Achtelfinale

TSG Balingen (Oberliga Baden-Württemberg)

Di., 04.08.2026, 18:00 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdSSV Ehingen-Süd
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
1
3

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1. FC Normannia Gmünd (Oberliga Baden-Württemberg)

Di., 04.08.2026, 19:00 Uhr
SV Ebersbach/Fils
SV Ebersbach/FilsEbersbach/F.
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia Gmünd1. FC Normannia Gmünd
2
9
Abpfiff

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SG Bettringen (Bezirksliga Ostwürttemberg)

Mi., 05.08.2026, 17:30 Uhr
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
2
0

---

FV Ravensburg (Oberliga Baden-Württemberg)

Mi., 05.08.2026, 18:00 Uhr
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensburg
0
4
Abpfiff

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FSV Hollenbach (Verbandsliga Württemberg)

Mi., 05.08.2026, 18:00 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachFSV Hollenbach
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürkspor Neckarsulm
6
1
Abpfiff

---

TSGV Waldstetten (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Mi., 05.08.2026, 18:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
6
n.E.
5
Abpfiff

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Sportfreunde Schwäbisch Hall (Verbandsliga Württemberg)

Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Union Heilbronn
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSportfreunde Schwäbisch Hall
1
3
Abpfiff

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VfL Nagold (Landesliga Württemberg, Staffel 3)

Mi., 05.08.2026, 19:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
3
2

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TSV Ehningen (Verbandsliga Württemberg)

Fr., 07.08.2026, 19:00 Uhr
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
1
3

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SSG Ulm 99 (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Sa., 08.08.2026, 18:00 Uhr
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
2
n.V.
0

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Die weiteren Spiele aus der 3. Runde

Di., 11.08.26 17:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SG Sonnenhof Großaspach
Di., 11.08.26 18:00 Uhr FC Rottenburg - Stuttgarter Kickers
Di., 11.08.26 18:30 Uhr TSG Backnang - SGV Heilbronn-Freiberg
Mi., 12.08.26 17:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfR Aalen
Mi., 12.08.26 17:30 Uhr FC Holzhausen - SSV Reutlingen
Di., 18.08.26 18:30 Uhr TSV Berg - SSV Ulm 1846 Fußball

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