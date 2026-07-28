WFV-Pokal: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Am letzten Wochenende stand die erste Runde im WFV-Pokal an. In den Spielen wurde zahlreiche spannende Duelle geboten. Doch bei welchem Erstrundenduell waren die meisten Zuschauer?
Die Zuschauerzahlen der 1. Runde
543 Zuschauer – SV Seedorf – VfB Bösingen
300 Zuschauer – SV Fellbach – 1. Göppinger SV
300 Zuschauer – VfR Heilbronn – FSV Hollenbach
250 Zuschauer – TSV Köngen – TSV Weilimdorf
250 Zuschauer – VfL Pfullingen – SV Croatia Reutlingen
250 Zuschauer – SV Ebersbach/Fils – 1. FC Heiningen
222 Zuschauer – FV Rot-Weiß Weiler – FC Mengen
212 Zuschauer – TSV Ummendorf – Türkspor Neu-Ulm
200 Zuschauer – VfL Sindelfingen – Sportfreunde Dorfmerkingen
200 Zuschauer – SV Äpfingen – TSV Riedlingen
200 Zuschauer – 1. FC Eislingen – TSGV Waldstetten
200 Zuschauer – TSV Gaildorf – TSG Öhringen
200 Zuschauer – SV Dotternhausen – SV Nehren
188 Zuschauer – SG Deißlingen – VfL Mühlheim
150 Zuschauer – TSV Oberensingen – Calcio Leinfelden-Echterdingen
150 Zuschauer – TV Echterdingen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
150 Zuschauer – TSV 1889 Buch – TSG Balingen II
150 Zuschauer – SV Gültlingen – VfL Nagold
150 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – TSV Crailsheim
123 Zuschauer – Sportfreunde Dorfmerkingen II – FV Spfr. Neuhausen
121 Zuschauer – FC Wangen – SC 04 Tuttlingen
120 Zuschauer – BSV 07 Schwenningen – VfR Sulz
104 Zuschauer – Sportfreunde Gechingen – SG Empfingen
104 Zuschauer – TSV Heimenkirch – SC Türkgücü Ulm
100 Zuschauer – TSV Heimerdingen 1910 – Sportfreunde Schwäbisch Hall
100 Zuschauer – SV Böblingen – FC Rottenburg
100 Zuschauer – TSG Tübingen – SV Zimmern
100 Zuschauer – SV Waldhausen – ASV Botnang
100 Zuschauer – TSV Bad Boll – GSV Maichingen
100 Zuschauer – FC Esslingen – TSV Bernhausen
89 Zuschauer – TSV Neu-Ulm – SV Reinstetten
80 Zuschauer – TSV Schmiden – Sport-Union Neckarsulm
80 Zuschauer – SV Oberdischingen – SSG Ulm 99
80 Zuschauer – FC Blaubeuren – SV Mietingen
67 Zuschauer – SG Bettringen – SV Leonberg/Eltingen
54 Zuschauer – TSV Dettingen/Erms – TSV Ehningen
50 Zuschauer – TV Oeffingen – FC Union Heilbronn
50 Zuschauer – SG Weinstadt – FSV 08 Bietigheim-Bissingen
50 Zuschauer – FSV Waiblingen – SV Germania Bietigheim
50 Zuschauer – FSV Friedrichshaller SV – TSV Ilshofen
30 Zuschauer – TSV Weilimdorf II – SC Geislingen