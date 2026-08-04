WFV-Pokal: Die Zuschauerzahlen der 2. Runde

Am letzten Wochenende stand die zweite Runde im WFV-Pokal an. In den Spielen wurde zahlreiche spannende Duelle geboten. Doch bei welchem Zweitrundenduell waren die meisten Zuschauer? Auf FuPa gibt es die Übersicht.
Die Zuschauerzahlen der 2. Runde
890 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – SV Degerschlacht
789 Zuschauer – VfB Friedrichshafen – SSV Ulm 1846 Fußball
700 Zuschauer – BSV 07 Schwenningen – SSV Reutlingen
700 Zuschauer – SG Schorndorf – VfR Aalen
500 Zuschauer – TSG Öhringen – Sportfreunde Schwäbisch Hall
400 Zuschauer – FV Löchgau – SG Sonnenhof Großaspach
350 Zuschauer – SV Salamander Kornwestheim – SGV Heilbronn-Freiberg
350 Zuschauer – FSV 08 Bietigheim-Bissingen – TSG Backnang
283 Zuschauer – TSV Riedlingen – TSG Balingen
250 Zuschauer – SG Empfingen – Young Boys Reutlingen
250 Zuschauer – SV Reinstetten – FV Olympia Laupheim
250 Zuschauer – VfL Nagold – TSV Oberensingen
250 Zuschauer – VfL Pfullingen – TSV Ehningen
200 Zuschauer – GSV Maichingen – 1. FC Normannia Gmünd
200 Zuschauer – SSG Ulm 99 – FV Rot-Weiß Weiler
200 Zuschauer – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – Sportfreunde Dorfmerkingen
200 Zuschauer – TSV Ilshofen – FC Union Heilbronn
200 Zuschauer – FSV Hollenbach – SKV Rutesheim
176 Zuschauer – SV Nehren – FC Holzhausen
170 Zuschauer – TSV Schmiden – SSV Schwäbisch Hall
150 Zuschauer – TSG Tübingen – VfB Bösingen
147 Zuschauer – SG Bettringen – FC Esslingen
130 Zuschauer – TSV Köngen – TSV Essingen
125 Zuschauer – FC Wangen – Türkspor Neu-Ulm
123 Zuschauer – SC Türkgücü Ulm – FV Ravensburg
101 Zuschauer – FSV Waiblingen – Türkspor Neckarsulm
101 Zuschauer – TSG Balingen II – TSV Berg
100 Zuschauer – TSGV Waldstetten – SV Fellbach
100 Zuschauer – SV Ebersbach/Fils – Sportfreunde Dorfmerkingen II
100 Zuschauer – SG Deißlingen – FC Rottenburg
31 Zuschauer – TSV Weilimdorf II – SV Waldhausen