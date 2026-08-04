 2026-08-03T09:43:42.777Z

Allgemeines

WFV-Pokal: Die Zuschauerzahlen der 2. Runde

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth

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Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Würt. St. 4

Am letzten Wochenende stand die zweite Runde im WFV-Pokal an. In den Spielen wurde zahlreiche spannende Duelle geboten. Doch bei welchem Zweitrundenduell waren die meisten Zuschauer? Auf FuPa gibt es die Übersicht.

WFV-Pokal

Die Zuschauerzahlen der 2. Runde

890 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – SV Degerschlacht
789 Zuschauer – VfB Friedrichshafen – SSV Ulm 1846 Fußball
700 Zuschauer – BSV 07 Schwenningen – SSV Reutlingen
700 Zuschauer – SG Schorndorf – VfR Aalen
500 Zuschauer – TSG Öhringen – Sportfreunde Schwäbisch Hall
400 Zuschauer – FV Löchgau – SG Sonnenhof Großaspach
350 Zuschauer – SV Salamander Kornwestheim – SGV Heilbronn-Freiberg
350 Zuschauer – FSV 08 Bietigheim-Bissingen – TSG Backnang
283 Zuschauer – TSV Riedlingen – TSG Balingen
250 Zuschauer – SG Empfingen – Young Boys Reutlingen
250 Zuschauer – SV Reinstetten – FV Olympia Laupheim
250 Zuschauer – VfL Nagold – TSV Oberensingen
250 Zuschauer – VfL Pfullingen – TSV Ehningen
200 Zuschauer – GSV Maichingen – 1. FC Normannia Gmünd
200 Zuschauer – SSG Ulm 99 – FV Rot-Weiß Weiler
200 Zuschauer – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – Sportfreunde Dorfmerkingen
200 Zuschauer – TSV Ilshofen – FC Union Heilbronn
200 Zuschauer – FSV Hollenbach – SKV Rutesheim
176 Zuschauer – SV Nehren – FC Holzhausen
170 Zuschauer – TSV Schmiden – SSV Schwäbisch Hall
150 Zuschauer – TSG Tübingen – VfB Bösingen
147 Zuschauer – SG Bettringen – FC Esslingen
130 Zuschauer – TSV Köngen – TSV Essingen
125 Zuschauer – FC Wangen – Türkspor Neu-Ulm
123 Zuschauer – SC Türkgücü Ulm – FV Ravensburg
101 Zuschauer – FSV Waiblingen – Türkspor Neckarsulm
101 Zuschauer – TSG Balingen II – TSV Berg
100 Zuschauer – TSGV Waldstetten – SV Fellbach
100 Zuschauer – SV Ebersbach/Fils – Sportfreunde Dorfmerkingen II
100 Zuschauer – SG Deißlingen – FC Rottenburg
31 Zuschauer – TSV Weilimdorf II – SV Waldhausen