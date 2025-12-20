WFV-Pokal: Die Top-Torjäger in der Übersicht

Das Achtelfinale im württembergischen Verbandspokal ist bereits abgeschlossen. Zahlreiche Torschützen haben sich in die Liste der Torjäger eingetragen, aber wer war bislang am erfolgreichsten? FuPa gibt die Übersicht dazu.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
5 Tore - F. Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
5 Tore - L. Maier (SG Sonnenhof Großaspach)
4 Tore - J. Michel (FC Holzhausen)
4 Tore - S. Vural (SSV Schwäbisch Hall)
4 Tore - R. Scarcelli (TSV Weilimdorf)
4 Tore - N. Rössler (SG Schorndorf)
3 Tore - D. Gabriele (FV Ravensburg)
3 Tore - D. Blaser (VfB Friedrichshafen)
3 Tore - N. Jann (FV Ravensburg)
3 Tore - A. Becker (SSV Ulm)
3 Tore - N. Kenniche (FV Ravensburg)
3 Tore - H. Pöschl (TSV Berg)
3 Tore - A. Götz (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
3 Tore - E. Löder (SSV Ulm)
3 Tore - U. Sonnleitner (SGM Lautern-Essingen)
3 Tore - A. Iggoute (Young Boys Reutlingen)
3 Tore - N. Molinari (FC Normannia Gmünd)
3 Tore - J. Milos (TSV Bernhausen)
sieben weitere Spieler mit drei Toren
