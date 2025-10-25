WFV-Pokal: Die Top-Torjäger in der Übersicht

+ 102 weitere

Das Achtelfinale im württembergischen Verbandspokal ist bereits abgeschlossen. Zahlreiche Torschützen haben sich in die Liste der Torjäger eingetragen, aber wer war bislang am erfolgreichsten? FuPa gibt die Übersicht dazu.

Die Top-Torjäger im WFV-Pokal

5 Tore - F. Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)

5 Tore - L. Maier (SG Sonnenhof Großaspach)

4 Tore - J. Michel (FC Holzhausen)

4 Tore - S. Vural (SSV Schwäbisch Hall)

4 Tore - R. Scarcelli (TSV Weilimdorf)

4 Tore - N. Rössler (SG Schorndorf)

3 Tore - D. Gabriele (FV Ravensburg)

3 Tore - D. Blaser (VfB Friedrichshafen)

3 Tore - N. Jann (FV Ravensburg)

3 Tore - A. Becker (SSV Ulm)

3 Tore - N. Kenniche (FV Ravensburg)

3 Tore - H. Pöschl (TSV Berg)

3 Tore - A. Götz (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

3 Tore - E. Löder (SSV Ulm)

3 Tore - U. Sonnleitner (SGM Lautern-Essingen)

3 Tore - A. Iggoute (Young Boys Reutlingen)

3 Tore - N. Molinari (FC Normannia Gmünd)

3 Tore - J. Milos (TSV Bernhausen)

sieben weitere Spieler mit drei Toren

Die gesamte Liste gibt es hier.

