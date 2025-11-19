WFV-Pokal: Die Top-Torjäger in der Übersicht

__________________________________________________________________________________________________



Die Top-Torjäger im WFV-Pokal

5 Tore - F. Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)

5 Tore - L. Maier (SG Sonnenhof Großaspach)

4 Tore - J. Michel (FC Holzhausen)

4 Tore - S. Vural (SSV Schwäbisch Hall)

4 Tore - R. Scarcelli (TSV Weilimdorf)

4 Tore - N. Rössler (SG Schorndorf)

3 Tore - D. Gabriele (FV Ravensburg)

3 Tore - D. Blaser (VfB Friedrichshafen)

3 Tore - N. Jann (FV Ravensburg)

3 Tore - A. Becker (SSV Ulm)

3 Tore - N. Kenniche (FV Ravensburg)

3 Tore - H. Pöschl (TSV Berg)

3 Tore - A. Götz (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

3 Tore - E. Löder (SSV Ulm)

3 Tore - U. Sonnleitner (SGM Lautern-Essingen)

3 Tore - A. Iggoute (Young Boys Reutlingen)

3 Tore - N. Molinari (FC Normannia Gmünd)

3 Tore - J. Milos (TSV Bernhausen)

sieben weitere Spieler mit drei Toren

Die gesamte Liste gibt es hier.

