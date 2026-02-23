WFV-Pokal: Die Termine für das Viertelfinale sind nun offiziell

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Weg zum prestigeträchtigen Titel im WFV-Pokal nimmt konkrete Formen an. Für die acht verbliebenen Mannschaften geht es nun in die entscheidende Phase, in der jeder Fehler das Ende aller Träume bedeuten kann. Mit den offiziellen Spielterminen für das Viertelfinale steigt die Anspannung bei den Vereinen und ihren Anhängern gleichermaßen. Es sind Termine, die über sportlichen Triumph oder bittere Enttäuschung auf dem Rasen entscheiden werden und den Fokus auf den württembergischen Fußball lenken.

Die Planungssicherheit für die Klubs ist nun gegeben, nachdem die zeitlichen Rahmenbedingungen für die vier Begegnungen festgesetzt wurden. Es ist eine Phase des Wettbewerbs, in der die Intensität spürbar zunimmt. Während der erste Halbfinalist bereits Mitte März ermittelt wird, fällt für die übrigen Teams die Entscheidung erst am ersten Tag des Folgemonats. Diese zeitliche Staffelung sorgt dafür, dass sich die Aufmerksamkeit der Fußballregion zunächst auf ein einzelnes Schlagerspiel konzentriert, bevor das große Finale um die verbliebenen Plätze im Halbfinale folgt.

Ein Abendspiel im Stuttgarter Traditionsstadion

Den Auftakt in diese Runde macht eine Begegnung, die bereits aufgrund der Ligazugehörigkeit der Kontrahenten für besonderes Aufsehen sorgt. Am Dienstag, 17. März 2026, kommt es um 19 Uhr zum Aufeinandertreffen zwischen den Stuttgarter Kickers und dem SGV Freiberg. In diesem Duell zweier Vereine aus der Regionalliga ist für eine packende Atmosphäre gesorgt. Das Gazi-Stadion auf der Waldau wird zum Schauplatz einer Begegnung, bei der sich zwei Teams auf sportlicher Augenhöhe gegenüberstehen. Dass dieser Termin nun offiziell bestätigt wurde, markiert den Startschuss für einen Pokalabend unter dem Flutlicht, der den Spielern alles abverlangen wird.

Die Herausforderung der Verbandsligisten

Die weiteren Entscheidungen fallen gebündelt am Mittwoch, 1. April 2026. Um 17 Uhr rückt der FC Holzhausen in das Zentrum des Interesses. Als Vertreter der Verbandsliga empfängt die Mannschaft den FV Ravensburg. Hier trifft die Ambition des unterklassigen Vereins auf die Routine des Gegners aus der Oberliga.

Spannungsfeld zwischen Oberliga und Verbandsliga

Zeitgleich um 17 Uhr wird am selben Tag eine weitere wichtige Weichenstellung vorgenommen. Der TSV Berg, in der Verbandsliga beheimatet, spielt vor heimischer Kulisse gegen die TSG Backnang. Auch in dieser Partie fordert ein Team aus der sechsten Liga einen Club aus der Oberliga heraus. Für den TSV Berg bietet sich die große Gelegenheit, gegen die favorisierte TSG Backnang über sich hinauszuwachsen.

Das Kräftemessen mit dem Drittligisten aus Ulm

Nur eine halbe Stunde später, um 17:30 Uhr, richtet sich das Augenmerk auf die SG Sonnenhof Großaspach. Der Regionalligist bekommt es mit dem am höchsten dotierten verbliebenen Verein zu tun: dem SSV Ulm 1846 Fußball. Als Vertreter der 3. Liga reisen die Ulmer mit der Bürde des Favoriten nach Großaspach. Doch die SG Sonnenhof Großaspach wird alles daransetzen, den klassenhöheren Gegner ins Wanken zu bringen und den Heimvorteil zu nutzen.