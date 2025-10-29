WFV-Pokal: Die Spiele mit den meisten Zuschauern

Im württembergischen Verbandspokal bekamen die Zuschauer in der laufenden Saison bereits einige Highlights zu bieten. Aber bei welchen Spielen waren die meisten Zuschauer? FuPa gibt den Überblick auf alle Partien in dieser Saison bis zum Achtelfinale.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
2.417 Zuschauer - SV Mietingen - SSV Ulm
2.034 Zuschauer - SSV Ulm - VfL Pfullingen
2.011 Zuschauer - VfR Aalen - Stuttgarter Kickers
1.700 Zuschauer - 1. Göppinger SV - Stuttgarter Kickers
1.400 Zuschauer - TSV Eschach - SSV Ulm
1.200 Zuschauer - VfR Heilbronn - SGV Freiberg
1.000 Zuschauer - FC Holzhausen - TSG Balingen
950 Zuschauer - VfL Pfullingen - SSV Reutlingen
921 Zuschauer - TSV Weilimdorf - Stuttgarter Kickers
650 Zuschauer - SC Geislingen - VfR Aalen
602 Zuschauer - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach
600 Zuschauer - VfL Pfullingen II - SSV Reutlingen
507 Zuschauer - TSV Bernhausen - SG Sonnenhof Großaspach
