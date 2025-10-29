 2025-10-29T14:40:31.903Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

WFV-Pokal: Die Spiele mit den meisten Zuschauern

Auf FuPa gibt es nach dem Achtelfinale den Überblick.

Im württembergischen Verbandspokal bekamen die Zuschauer in der laufenden Saison bereits einige Highlights zu bieten. Aber bei welchen Spielen waren die meisten Zuschauer? FuPa gibt den Überblick auf alle Partien in dieser Saison bis zum Achtelfinale.

Die Spiele im WFV-Pokal mit den meisten Zuschauern

2.417 Zuschauer - SV Mietingen - SSV Ulm

2.034 Zuschauer - SSV Ulm - VfL Pfullingen

2.011 Zuschauer - VfR Aalen - Stuttgarter Kickers

1.700 Zuschauer - 1. Göppinger SV - Stuttgarter Kickers

1.400 Zuschauer - TSV Eschach - SSV Ulm

1.200 Zuschauer - VfR Heilbronn - SGV Freiberg

1.000 Zuschauer - FC Holzhausen - TSG Balingen

950 Zuschauer - VfL Pfullingen - SSV Reutlingen

921 Zuschauer - TSV Weilimdorf - Stuttgarter Kickers

650 Zuschauer - SC Geislingen - VfR Aalen

602 Zuschauer - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach

600 Zuschauer - VfL Pfullingen II - SSV Reutlingen

507 Zuschauer - TSV Bernhausen - SG Sonnenhof Großaspach

Aufrufe: 029.10.2025, 15:00 Uhr
Timo BabicAutor