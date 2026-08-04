WFV-Pokal: Die Spiele der Verbandsligisten in der 3. Runde

Nach der zweiten Runde sind noch sechs Verbandsligisten im WFV-Pokal verblieben. Das sind die Aufgaben der Teams aus der Verbandsliga Württemberg in der 3. Runde.
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In der 2. Runde gegen die TSG Backnang ausgeschieden.
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In der 1. Runde gegen den SV Fellbach ausgeschieden.
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Der TSV Berg erwartet am 18. August den SSV Ulm 1846 Fußball.
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In der 2. Runde gegen den SSV Ulm 1846 Fußball ausgeschieden.
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In der 2. Runde gegen den TSGV Waldstetten ausgeschieden.
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In der 2. Runde gegen den VfL Nagold ausgeschieden.
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In der 1. Runde gegen den TSV Oberensingen ausgeschieden.
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In der 2. Runde gegen den VfL Pfullingen ausgeschieden.
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In der 2. Runde gegen den FSV Hollenbach ausgeschieden.
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In der 2. Runde gegen den TSV Berg ausgeschieden.
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