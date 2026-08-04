 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

WFV-Pokal: Die Spiele der Verbandsligisten in der 3. Runde

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Nast

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
WFV-Pokal
SSV Ulm 1846 Fußball
Stuttgarter Kickers
SG Sonnenhof Großaspach

Nach der zweiten Runde sind noch sechs Verbandsligisten im WFV-Pokal verblieben. Das sind die Aufgaben der Teams aus der Verbandsliga Württemberg in der 3. Runde.

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FSV Hollenbach

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FSV 08 Bietigheim-Bissingen

In der 2. Runde gegen die TSG Backnang ausgeschieden.

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1. Göppinger SV

In der 1. Runde gegen den SV Fellbach ausgeschieden.

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Sportfreunde Schwäbisch Hall

Morgen, 17:30 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Union Heilbronn
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSportfreunde Schwäbisch Hall
17:30live

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Sportfreunde Dorfmerkingen

In der 2. Runde gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ausgeschieden.

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TSV Berg

Der TSV Berg erwartet am 18. August den SSV Ulm 1846 Fußball.

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VfB Friedrichshafen

In der 2. Runde gegen den SSV Ulm 1846 Fußball ausgeschieden.

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SV Fellbach

In der 2. Runde gegen den TSGV Waldstetten ausgeschieden.

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TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Mi., 12.08.2026, 17:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachTSG Hofherrnweiler-Unterrombach
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
17:30live

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TSV Oberensingen

In der 2. Runde gegen den VfL Nagold ausgeschieden.

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FC Rottenburg

Di., 11.08.2026, 18:00 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgFC Rottenburg
Stuttgarter Kickers
Stuttgarter KickersStuttgarter Kickers
18:00live

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Calcio Leinfelden-Echterdingen

In der 1. Runde gegen den TSV Oberensingen ausgeschieden.

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TSV Ehningen

In der 2. Runde gegen den VfL Pfullingen ausgeschieden.

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Türkspor Neu-Ulm

Morgen, 18:00 Uhr
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensburg
18:00live

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SKV Rutesheim

In der 2. Runde gegen den FSV Hollenbach ausgeschieden.

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TSG Balingen II

In der 2. Runde gegen den TSV Berg ausgeschieden.

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