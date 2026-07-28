 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

WFV-Pokal: Die Partien aller Verbandsligisten in der 2. Runde

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
WFV-Pokal
SSV Ulm 1846 Fußball
FSV Hollenbach
FSV 08 Bietigheim-Bissingen

In dieser Woche startet die 2. Runde im WFV-Pokal und 14 von 16 Verbandsligisten sind noch im Rennen. FuPa wirft den Blick auf alle Partien mit Verbandsliga-Beteiligung aus der 2. Runde.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

FSV Hollenbach

____________________________________

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Fr., 31.07.2026, 19:15 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-BissingenFSV 08 Bietigheim-Bissingen
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
19:15live

____________________________________

1. Göppinger SV

In der 1. Runde gegen den SV Fellbach ausgeschieden.

____________________________________

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSportfreunde Schwäbisch Hall
15:30

____________________________________

Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachTSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenSportfreunde Dorfmerkingen
14:00live

____________________________________

TSV Berg

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
15:30

____________________________________

VfB Friedrichshafen

Morgen, 19:00 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB Friedrichshafen
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm 1846 Fußball
19:00live

____________________________________

SV Fellbach

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
15:30

____________________________________

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachTSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenSportfreunde Dorfmerkingen
14:00live

____________________________________

TSV Oberensingen

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
TSV Oberensingen
TSV OberensingenTSV Oberensingen
15:30

____________________________________

FC Rottenburg

So., 02.08.2026, 15:30 Uhr
SGM Deißlingen/Lauffen
SGM Deißlingen/LauffenSGM Deißlingen/Lauffen
FC Rottenburg
FC RottenburgFC Rottenburg
15:30

____________________________________

Calcio Leinfelden-Echterdingen

In der 1. Runde gegen den TSV Oberensingen ausgeschieden.

____________________________________

TSV Ehningen

Fr., 31.07.2026, 19:00 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
19:00

____________________________________

Türkspor Neu-Ulm

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr
FC Wangen
FC WangenWangen
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
15:30

____________________________________

SKV Rutesheim

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachFSV Hollenbach
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
14:00

____________________________________

TSG Balingen II

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
15:30

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________