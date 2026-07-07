WFV-Pokal: Die ersten Pokalrunden sind ausgelost Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. von wfv · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Die Spannung steigt – die ersten drei Runden im WFV-Pokal der Männer 2026/27 stehen in der Vorbereitungszeit auf dem Spielplan. Mit der Auslosung der ersten Runde ist für die 108 qualifizierten Vereine klar, wie hoch die Hürde für den Einzug in die zweite Runde sein wird. Im Rahmen des WFV-Sommerfests für die Bezirke wurde am vergangenen Wochenende im Business Club des SSV Ulm 1846 Fußball die mit Spannung erwartete Auslosung durchgeführt. Der Zufallsgenerator hat entschieden – unter Aufsicht von Verbands-Spielleiter Matthias Harzer und Pokal-Spielleiter José Macias.

Die Auslosung erfolgte per Knopfdruck durch Verbandsspielleiter Matthias Harzer und Pokalspielleiter José Macias. Ausgewogenes Teilnehmerfeld Für die kommende Pokal-Saison gibt es Anpassungen im Regelwerk: Die Einteilung der vier regionalen Gruppen wurde angepasst, künftig spielen die Vereine der Oberliga und Verbandsliga verteilt auf alle vier Gruppen. Die Dritt-, Regional- sowie die Oberligisten greifen aufgrund ihrer Freilose erst ab der zweiten Runde in den Wettbewerb ein.

Die Termine im Überblick Erste Runde: Samstag/Sonntag, 25./26. Juli 2026

Zweite Runde: Samstag/Sonntag, 1./2. August 2026

Dritte Runde: Samstag/Sonntag, 8./9. August 2026 Highlight-Partien In der ersten Runde warten eine Reihe an Highlight-Spielen: VfR Heilbronn (LL) – FSV Hollenbach (VL)

SG Weinstadt (VL) – FSV 08 Bietigheim Bissingen (VL)

SV Fellbach (VL) – 1. Göppinger SV (VL)

SV Seedorf (LL) – VfB Bösingen (LL) Mit einem Freilos ausgestattet starten Drittligist Aspach sowie die Regionalligisten in Runde zwei. Auch hier stehen die Partien bereits: