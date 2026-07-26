WFV-Pokal: Die Ergebnisse aller Verbandsligisten

Die 1. Runde im WFV-Pokal ist abgeschlossen und viele Teams aus der Verbandsliga Württemberg waren am Start. Bereits am Freitag kam es zum direkten Duell, bei dem Calcio Leinfelden-Echterdingen gegen den TSV Oberensingen den Kürzeren zog. Auch am Samstag gab es zwischen dem SV Fellbach und dem 1. Göppinger SV ein spannendes Verbandsliga-Duell. FuPa wirft den Blick auf alle Partien der Verbandsliga-Teams.
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Freilos in der 1. Runde
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