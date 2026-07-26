 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

WFV-Pokal: Die Ergebnisse aller Verbandsligisten

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Zafer Hosman

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
WFV-Pokal
SSV Ulm 1846 Fußball
Ummendorf
SGM Unterzeil/Seibranz

Die 1. Runde im WFV-Pokal ist abgeschlossen und viele Teams aus der Verbandsliga Württemberg waren am Start. Bereits am Freitag kam es zum direkten Duell, bei dem Calcio Leinfelden-Echterdingen gegen den TSV Oberensingen den Kürzeren zog. Auch am Samstag gab es zwischen dem SV Fellbach und dem 1. Göppinger SV ein spannendes Verbandsliga-Duell. FuPa wirft den Blick auf alle Partien der Verbandsliga-Teams.

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FSV Hollenbach

Fr., 24.07.2026, 19:00 Uhr
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbronn
FSV Hollenbach
FSV HollenbachFSV Hollenbach
3
n.E.
5
Abpfiff

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FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Gestern, 15:30 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-BissingenFSV 08 Bietigheim-Bissingen
0
4
Abpfiff

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1. Göppinger SV

Gestern, 15:30 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göppinger SV
2
1

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Sportfreunde Schwäbisch Hall

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSportfreunde Schwäbisch Hall
0
2
Abpfiff

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Sportfreunde Dorfmerkingen

Heute, 15:30 Uhr
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenSportfreunde Dorfmerkingen
15:30

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TSV Berg

Di., 21.07.2026, 19:00 Uhr
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
0
5
Abpfiff

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VfB Friedrichshafen

Freilos in der 1. Runde

Mi., 29.07.2026, 19:00 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB Friedrichshafen
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm 1846 Fußball
19:00live

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SV Fellbach

Gestern, 15:30 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göppinger SV
2
1

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TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Gestern, 15:30 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachTSG Hofherrnweiler-Unterrombach
2
3
Abpfiff

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TSV Oberensingen

Fr., 24.07.2026, 19:00 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenTSV Oberensingen
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio Leinfelden-Echterdingen
2
n.V.
0
Abpfiff

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FC Rottenburg

Gestern, 15:30 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
FC Rottenburg
FC RottenburgFC Rottenburg
1
3

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Calcio Leinfelden-Echterdingen

Fr., 24.07.2026, 19:00 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenTSV Oberensingen
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio Leinfelden-Echterdingen
2
n.V.
0
Abpfiff

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TSV Ehningen

Gestern, 15:30 Uhr
SGM Dettingen/Glems
SGM Dettingen/Glems SGM Dettingen/Glems
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
1
3
Abpfiff

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Türkspor Neu-Ulm

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Ummendorf
TSV UmmendorfUmmendorf
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
2
3
Abpfiff

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SKV Rutesheim

Gestern, 15:30 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
1
4
Abpfiff

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TSG Balingen II

Gestern, 15:30 Uhr
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
0
1
Abpfiff
+Video

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