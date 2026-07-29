 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

WFV-Pokal: Die Aufgaben aller Oberligisten in der 2. Runde

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Günter Schmid

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OL Baden-Württemberg
WFV-Pokal
TSG Balingen
Türkgücü Ulm
SSV Reutlingen

Am letzten Wochenende wurde die 1. Runde im württembergischen Verbandspokal abgeschlossen. Dort hatten allerdings alle Teams aus der 3. Liga, Regionalliga und Oberliga ein Freilos, weshalb die neun württembergischen Oberligisten erst in der nun anstehenden 2. Runde an den Start gehen. Besonders interessant ist dabei das Gastspiel der TSG Backnang beim Verbandsligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

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TSG Balingen

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
15:30

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SSV Reutlingen

Fr., 31.07.2026, 19:00 Uhr
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenSSV Reutlingen
19:00

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1. FC Normannia Gmünd

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia Gmünd1. FC Normannia Gmünd
15:30

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FV Ravensburg

So., 02.08.2026, 16:00 Uhr
SC Türkgücü Ulm
SC Türkgücü UlmTürkgücü Ulm
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensburg
16:00

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TSV Essingen

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
15:30

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TSG Backnang

Fr., 31.07.2026, 19:15 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-BissingenFSV 08 Bietigheim-Bissingen
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
19:15live

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Türkspor Neckarsulm

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblingen
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürkspor Neckarsulm
15:30live

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Young Boys Reutlingen

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys Reutlingen
15:30

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FC Holzhausen

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
15:30

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