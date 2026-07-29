WFV-Pokal: Die Aufgaben aller Oberligisten in der 2. Runde

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Günter Schmid

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Am letzten Wochenende wurde die 1. Runde im württembergischen Verbandspokal abgeschlossen. Dort hatten allerdings alle Teams aus der 3. Liga, Regionalliga und Oberliga ein Freilos, weshalb die neun württembergischen Oberligisten erst in der nun anstehenden 2. Runde an den Start gehen. Besonders interessant ist dabei das Gastspiel der TSG Backnang beim Verbandsligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

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