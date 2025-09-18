WFV-Pokal der U17: VfR Aalen siegt in Böblingen

+ 54 weitere

Die 1. Runde des WFV-Pokals der B-Junioren wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

Mi., 10.09.25 19:00 Uhr TSG Balingen II - SV Weingarten 0:1 Sa., 13.09.25 13:00 Uhr SV Zimmern - SG Bad Wurzach / SV Arnach 3:1 So., 14.09.25 10:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfL Herrenberg 2:4 So., 14.09.25 10:30 Uhr VfR Heilbronn II - FSV Hollenbach 1:5 Di., 16.09.25 18:00 Uhr TSG Söflingen - SSV Ulm 1846 Fußball II 2:1 Di., 16.09.25 19:00 Uhr SGM JF Langenau - FV Ravensburg 0:3 Di., 16.09.25 19:00 Uhr SSV Reutlingen II - FC Esslingen 1:2 n.V. Di., 16.09.25 19:00 Uhr MTV Stuttgart - SG Sonnenhof Großaspach 0:5

SV Böblingen II – VfR Aalen 3:5

Schiedsrichter: Elias Biehl

Mi., 24.09.25 18:30 Uhr FC Esslingen II - SV Böblingen

Mi., 24.09.25 19:00 Uhr VfL Nagold - 1. FC Normannia Gmünd





