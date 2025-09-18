WFV-Pokal der U17: VfR Aalen siegt in Böblingen

Die 1. Runde des WFV-Pokals der B-Junioren wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
1. Runde
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr TSG Balingen II - SV Weingarten 0:1
Sa., 13.09.25 13:00 Uhr SV Zimmern - SG Bad Wurzach / SV Arnach 3:1
So., 14.09.25 10:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfL Herrenberg 2:4
So., 14.09.25 10:30 Uhr VfR Heilbronn II - FSV Hollenbach 1:5
Di., 16.09.25 18:00 Uhr TSG Söflingen - SSV Ulm 1846 Fußball II 2:1
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SGM JF Langenau - FV Ravensburg 0:3
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SSV Reutlingen II - FC Esslingen 1:2 n.V.
Di., 16.09.25 19:00 Uhr MTV Stuttgart - SG Sonnenhof Großaspach 0:5
---
VfL Sindelfingen – 1. FC Heidenheim 0:12
Schiedsrichter: Daniel Buck (Kreis Böblingen)
TSG Tübingen – 1. Göppinger SV 1:2
FV Löchgau – SV Sillenbuch 4:1
FC Union Heilbronn – SV Fellbach 1:4
FSV 08 Bietigheim-Bissingen II – SGV Freiberg II 1:2
SG VfL Winterbach/Remshalden – SGV Murr 3:2
SG Sonnenhof Großaspach – SGV Freiberg 1:4
Tore: 0:1 Kenan Hamamdzic (25.), 1:2 Damjan Mandic (35.), 1:3 Renas Colpan (57.), 1:4 Adnan Glasic (80.)
FV Olympia Laupheim – TSG Balingen 2:3 n.V.
VfB Friedrichshafen – TSV Neu-Ulm 2:1
Schiedsrichter: Simon Keller
Tore: 1:0 (11. Foulelfmeter), 1:1 Dario Ziegler (80.+23), 2:1 Noah Brög (81.)
FC Wangen – FV Ravensburg II 6:2
FSV Waiblingen – VfB Stuttgart II 0:6
VfL Pfullingen II – VfL Kirchheim/Teck 0:3
VfR Aalen II – VfL Pfullingen 0:3
Schiedsrichter: Daniel Eßwein (Dewangen)
Young Boys Reutlingen – TuS Ergenzingen 4:2
VfR Heilbronn – SV Stuttgarter Kickers II 5:7 n.E.
---
SV Böblingen II – VfR Aalen 3:5
Schiedsrichter: Elias Biehl
---
Mi., 24.09.25 18:30 Uhr FC Esslingen II - SV Böblingen
Mi., 24.09.25 19:00 Uhr VfL Nagold - 1. FC Normannia Gmünd
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________