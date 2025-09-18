 2025-09-18T06:43:20.841Z

Allgemeines
– Foto: Kevin Rosenberger

WFV-Pokal der U17: VfR Aalen siegt in Böblingen

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Die 1. Runde des WFV-Pokals der B-Junioren wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

1. Runde

Mi., 10.09.25 19:00 Uhr TSG Balingen II - SV Weingarten 0:1
Sa., 13.09.25 13:00 Uhr SV Zimmern - SG Bad Wurzach / SV Arnach 3:1
So., 14.09.25 10:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfL Herrenberg 2:4
So., 14.09.25 10:30 Uhr VfR Heilbronn II - FSV Hollenbach 1:5
Di., 16.09.25 18:00 Uhr TSG Söflingen - SSV Ulm 1846 Fußball II 2:1
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SGM JF Langenau - FV Ravensburg 0:3
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SSV Reutlingen II - FC Esslingen 1:2 n.V.
Di., 16.09.25 19:00 Uhr MTV Stuttgart - SG Sonnenhof Großaspach 0:5

---

VfL Sindelfingen – 1. FC Heidenheim 0:12
Schiedsrichter: Daniel Buck (Kreis Böblingen)

TSG Tübingen – 1. Göppinger SV 1:2

FV Löchgau – SV Sillenbuch 4:1

FC Union Heilbronn – SV Fellbach 1:4

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II – SGV Freiberg II 1:2

SG VfL Winterbach/Remshalden – SGV Murr 3:2

SG Sonnenhof Großaspach – SGV Freiberg 1:4
Tore: 0:1 Kenan Hamamdzic (25.), 1:2 Damjan Mandic (35.), 1:3 Renas Colpan (57.), 1:4 Adnan Glasic (80.)

FV Olympia Laupheim – TSG Balingen 2:3 n.V.

VfB Friedrichshafen – TSV Neu-Ulm 2:1
Schiedsrichter: Simon Keller
Tore: 1:0 (11. Foulelfmeter), 1:1 Dario Ziegler (80.+23), 2:1 Noah Brög (81.)

FC Wangen – FV Ravensburg II 6:2

FSV Waiblingen – VfB Stuttgart II 0:6

VfL Pfullingen II – VfL Kirchheim/Teck 0:3

VfR Aalen II – VfL Pfullingen 0:3
Schiedsrichter: Daniel Eßwein (Dewangen)

Young Boys Reutlingen – TuS Ergenzingen 4:2

VfR Heilbronn – SV Stuttgarter Kickers II 5:7 n.E.

---

SV Böblingen II – VfR Aalen 3:5
Schiedsrichter: Elias Biehl

---

Mi., 24.09.25 18:30 Uhr FC Esslingen II - SV Böblingen
Mi., 24.09.25 19:00 Uhr VfL Nagold - 1. FC Normannia Gmünd

__________________________________________________________________________________________________

