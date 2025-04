WFV-Pokal der Junioren: Letztes Viertelfinale steht an

Während bei den A- und B-Junioren sowie den B-Juniorinnen das Halbfinale bereits feststeht, ist für diese Woche das letzte Viertelfinale der C-Junioren angesetzt. Dabei stehen sich am Mittwoch der VfR Heilbronn und der FC Esslingen gegenüber. Bei den A- und B-Junioren geht es am 1. Mai mit den Halbfinals weiter, die B-Juniorinnen stehen sich hingegen am 7. Mai gegenüber.