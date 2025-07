WFV-Pokal der Frauen: Wer spielt gegen wen?

Ergebnisse der Auslosung

Mit 55 Teams geht es in die neue Pokalsaison, darunter befinden sich auch die Bezirkspokal-Siegerinnen. Gespielt wird in vier Gruppen, die nach geografischen Aspekten zusammengestellt wurden. Neun Teams erhalten in der ersten Runde ein Freilos und steigen erst zur zweiten Runde in den Wettbewerb ein, darunter der Final-Teilnehmer VfL Herrenberg oder auch die Süddeutschen Futsal-Meisterinnen vom TSV Frommern.

Die erste Runde ist für den Sonntag, 31. August 2025 geplant, während die zweite Runde auf 7. September 2025 terminiert ist.

Top-Spiele bereits in Runde 1

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Begegnung zwischen der SGM Oppenweiler Strümpfelbach (Verbandsliga-Aufsteigerinnen) und den Vize-Meisterinnen der Oberliga Baden-Württemberg, dem 1. FC Heidenheim.

Der 1. FC Donzdorf geht mit gleich zwei Teams ins Rennen: Der Bezirkspokal-Sieger 1. FC Donzdorf II startet als klassenniedrigste Mannschaft in den Wettbewerb – und trifft auf die SGM Ebnat/Waldhausen aus der Regionenliga.

Die erste Donzdorfer Mannschaft erwartet ein Verbandsliga-Duell gegen die Aufsteigerinnen vom SV Jebenhausen. Ähnlich spannend dürfte auch das Verbandsliga-Duell zwischen dem TSV Münchingen und der zweiten Mannschaft der VfB-Frauen.

So lauten die Paarungen der 1. Runde:

So., 31.08.25 11:00 Uhr Sportvg Feuerbach - TSV Münchingen II

So., 31.08.25 11:00 Uhr SG Warthausen / Alberweiler II - FC Blau-Weiß Bellamont

So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Tettnang II - SG Altheim

So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Jungingen - SV Alberweiler

So., 31.08.25 11:00 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - TSV Tettnang

So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Albeck - SSG Ulm 99

So., 31.08.25 11:00 Uhr FV Bellenberg - SV Granheim

So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Kressbronn - SV Deuchelried

So., 31.08.25 11:00 Uhr SGM SV Oberndorf/SV Poltringen - SV Eutingen

So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Unterjesingen - FC Engstingen

So., 31.08.25 11:00 Uhr TSG Wittershausen - Spvgg Aldingen

So., 31.08.25 11:00 Uhr TV Derendingen - SV Musbach

So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Lustnau - TSV Sondelfingen

So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Oberreichenbach - TSV Ottmarsheim

So., 31.08.25 11:00 Uhr SGM Wendlingen-Ötlingen II - SV Hegnach

So., 31.08.25 11:00 Uhr FV 09 Nürtingen - VfL Sindelfingen Ladies

So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Münchingen - VfB Stuttgart II

So., 31.08.25 11:00 Uhr TGV Dürrenzimmern - FSV Waldebene Stuttgart Ost

So., 31.08.25 11:00 Uhr TV Jebenhausen - 1. FC Donzdorf

So., 31.08.25 11:00 Uhr 1. FC Donzdorf II - SG SV Ebnat / SV Waldhsn.

So., 31.08.25 11:00 Uhr FC Ellwangen - SpVgg Satteldorf

So., 31.08.25 11:00 Uhr SGM Oppenweiler/Sulzbach - 1. FC Heidenheim

So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Nellmersbach - TSV Neuenstein